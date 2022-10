Ten už další gól neinkasoval a Severočeši začali stahovat. Ve 34. minutě se poprvé prosadil Hlava, v 51. minutě Zdráhal a dvě minuty před závěrečnou sirénou dostal Litvínovské na jednobrankový rozdíl Stránský. I když se v samém závěru Verva tlačila do srovnání, ale Středočeši si tříbodový zisk už pohlídali.

Očima trenérů

Vladimír Růžička, Litvínov: První třetina rozhodla. Byli jsme v ní jasně nedisciplinovaní a tato nedisciplinovanost rozhodla utkání. I přes mnoho vyloučení, které soupeř potrestal, jsme měli šance, které jsme nevyužili. Od druhé třetiny jsme začali hrát hodně v útočném pásmu, drželi jsme se na puku. Měli jsme hodně šancí, ze kterých jsme ale vytěžili jen jeden gól, což proti takovému soupeři samozřejmě rozhoduje. Třetí třetina měla podobný průběh. Kdybychom v ní využili šance, které jsme měli, mohli jsme i přes počáteční čtyřgólové manko vyhrát. Zápas byl o proměňování šancí, a to jsme nedokázali. Je pro mě těžko pochopitelné, jak můžeme udělat takové nedisciplinované fauly v útočném pásmu, hráče jsme na to upozorňovali, že má Boleslav skvělé přesilovky, ale zápas jsme si tím bohužel prohráli.

Ladislav Čihák, Mladá Boleslav: Musím říct, že de facto rozhodla první třetina, do utkání jsme vstoupili dobře. Dali jsme rychlé góly a vedli jsme 4:0. Bohužel druhá třetina nám ukázala, že Litvínov se jen tak nevzdá, což je pochopitelné a kluky jsme na to upozorňovali. S druhou třetinou jsme špatně naložili a Litvínov jsme pustili do hry. Ofenzivní silou jasně disponují, dokážou zmáčknout soupeře v útočném pásmu, kde jsou hodně nepříjemní. Špatně jsme šli do soubojů, nechali jsme se dostat se do šancí. V kabině jsme si k tomu před třetí třetinou něco řekli, chtěli jsme se vyvarovat faulů, což se taky nepodařilo. Za nás 20 minut výborných, 40 minut jsme byli jasně horší. Chci ale pochválit tým za bojovnost, za oslabení, za zablokované střely, skvělý výkon gólmana. Takové zápasy občas jsou, ale my si toho strašně ceníme, že jsme tady vyhráli za tři body.

LITVÍNOV – MLADÁ BOLESLAV 3:4 (0:4, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 34. Hlava (Š. Stránský, Sukeľ), 51. Zdráhal (Gut), 58. Š. Stránský (Jaks) – 4. Kantner (P. Kousal), 8. O. Najman (Aberg, P. Kousal), 11. Aberg (Lantoši, Šťastný), 19. J. Stránský (O. Najman, P. Kousal). Rozhodčí: Micka, Šindel – Lhotský, Špůr. Vyloučení: 6:7, navíc Strejček – J. Stránský oba 5 minut. Využití: 1:3. Diváci: 3 197.

HC VERVA Litvínov: Godla (21. Tomek) – Jaks, Zile, Wesley, Freibergs, Strejček, Demel (A), Šalda – Hlava, Sukeľ, Abdul – Zdráhal (A), Š. Stránský, Berka – Kudrna, Gut, Straka (C) – Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Vladimír Růžička.



BK Mladá Boleslav: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Åberg, Fořt, J. Stránský (C) – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Lunter, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Ladislav Čihák.