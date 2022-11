Hokejisté Stadionu dokázali vstřelit kontaktní branku i přes velké šance až ve 36. minutě, kdy se zapsal do střelecké listiny Michael Čejka. Domácí posléze soupeře zatlačili s vidinou vyrovnání, ale už jim gólově nebylo přáno, a když ani power-play nepřinesla vytouženou trefu, připsaly si Benátky na svůj účet těsnou výhru.

Ve středu 9. listopadu se celek od Jizery opět představí na ledě soupeře, od 18 hodin nastoupí ve Vrchlabí.

Očima trenérů

Petr Nekvinda, HC Stadion Cheb: Myslím si, že to bylo z obou stran vyrovnané utkání. Hrál se hokej na úrovni. Bohužel jsme v úvodní třetině dvakrát inkasovali. Jednou po dorážce, podruhé se nám špatně odrazil puk za brankou a náš obránce tam byl o chviličku později a z druhé nebo třetí dorážky hosté skórovali. Ještě v power play jsme se snažili vyrovnat. To, co soupeři padlo na hokejku, to nám padlo přes hokejku a odrazilo se to vedle. Bohužel jsme neměli to hokejové štěstí, abychom vyrovnali. Prohráli jsme, hodně nás to mrzí, protože si myslím, že minimálně bod jsme si zasloužili.

Antonín Nečas, HC Benátky nad Jizerou: Řekl bych, že celé utkání jsme měli pod kontrolou. Hráli jsme trpělivě a zodpovědně střídání od střídání. Kluci makali, akorát v závěru zápasu jsme se dostali pod těžký tlak, který byl umocněn power play. Naši hráči padali po tlamách do střel a utkání jsme tak dovedli do vítězného konce. Tato výhra byla podpořena kvalitním výkonem našeho brankáře.

HC Stadion Cheb – HC Benátky nad Jizerou 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Branky a nahrávky: 36. Čejka (Rozhon, Kořán) – 11. Šíma (Stehlík, Bříška), 16. Bříška (Zumr, Mrkvička). Rozhodčí: Hlinka – Pěkný, Motl. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 228.

Cheb: Kašpar – Šikut, Stejskal, Jachanov, Kořán, Troška, Leština, Pohanka – Nekvinda, Trapl, Konášek, Vrtek, Šafejev, Fečo, Šik, Rozhon, Šťastný, Krutina, Čejka, Vašíček.

Benátky: Sajdl – Mrkvička, Mašek, M. Tondr, Antoš, Klodner, Rajgl – Hruška, L. Tondr, Král, Šafránek, Havlas, Stehlík, Hejňák, Zumr, Dvořák, Šíma, Bříška.