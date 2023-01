Před Píseckými tak byl těžký úkol ve zbytku utkání skóre otočit. Od druhé třetiny byli na ledě aktivnější a v polovině utkání se jim podařilo z přesilové hry vyrovnat. Do třetího dějství se tak šlo ze stejné startovní čáry. Domácí opět byli aktivní, neproměnili několik solidních šancí, až ve 48. minutě využili další přesilovku a překlopili stav utkání na svou stranu. Až do konce to však byl pořádný boj. Domácí přečkali přesilovku soupeře a nakonec pečetili vítězství brankou do prázdné klece při power play soupeře.

Písek si tak na čele skupiny vytvořil náskok šesti bodů právě na Benátky. O tři body zpět je třetí Děčín, na jehož ledě se celek od Jizery představí ve středu.

Foto: Extraligový lídr jako první odčaroval novoroční kouzlo zimáku

Očima trenérů

Tomáš Matušík, Písek: Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Benátky jsme dvakrát porazili, ale odehráli jsme s nimi těžké zápasy. Ve svém kádru mají spoustu strašně šikovných a dobrých hráčů. Hrají zkušeně, umí to. Jediná naše dnešní cesta, jak je udolat byla, že jsme je totálně přebruslili. V první třetině nás udržel v zápase Novas (David Novák), který chytil tři tutové šance soupeře. Prohrávali jsme jen 0:1. Od druhé třetiny jsme byli jasně lepším týmem. Řekl bych, že i v té první třetině jsme byli lepší, Benátky v ní ale přece jenom měly nějaké šance. Poté se mi zdálo, že už neměly nic. Jak jsem ale řekl, hrály zkušeně, je to hodně dobré mužstvo. Góly jsme v podstatě do branky donesli. Netrefovali jsme prázdnou bránu, měli jsme mraky šancí a strašně střel. Nakonec to dopadlo krásně a já mám radost.

Antonín Nečas, Benátky: Myslím si, že utkání bylo obrovsky vyrovnané. Hodně se bruslilo, bylo v něm hodně soubojů. Bylo otázkou, kdo udělá chybu a kdo inkasuje. Bohužel jsme obdrželi dvě branky při soupeřových přesilových hrách. V závěru jsme zkusili power play, která nám nevyšla.

IHC Králové Písek - HC Benátky nad Jizerou 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: Koupal (Pouzar, Radoš), 48. Hanus (Matiášek, Březina), 60. Volf (Matiášek, Březina) – 12. Šafránek (Jankovský, Tondr). Rozhodčí: Šmika – Hradil, Hlinka. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0.

Písek: D. Novák (Polhorodnik) – Pavlát, Radoš, F. Novák, Cícha, Hanus, Turek – Hollar, Koupal, Pouzar, Březina, Volf, Brož, Matiášek, Cháb, Chocholoušek, Hrakholski, Macháček, Andrle.

Benátky: Hofman (Sejpal) – Antoš, M. Tondr, Klodner, Mrkvička, Mašek, Čížek, Rajgl – Bříška, Jankovský, L. Tondr, Dvořák, Hašlar, Šafránek, Havlas, Šíma.