„Když jsem se od agenta o této možnosti dozvěděl, tak jsem zpočátku nevěřil, že by se to mohlo stát. Že mě asi nevymění. Nakonec se tak přihodilo. Beru to, jak to je. Zároveň nechci, aby to vypadalo, že v Mladé Boleslavi nejsem rád. Těší mě, že můžu oblékat její dres. Jen načasování je pro mě těžké,“ dívá se na celou situaci realisticky ostřílený centr.

Uplynulý týden byl pro hokejové Berany i samotného Tomáše Fořta vskutku pořádně hektický – před úterním derby v Olomouci se nejprve dozvěděli o rezignaci hlavního trenéra Svobody, o den později se poprvé výrazněji začala řešit budoucnost 29letého útočníka. „Během volného dne se mi ozval agent. V pátek si mě vedení po tréninku zavolalo nahoru, že by rádo uskutečnilo můj trejd do Mladé Boleslavi,“ nastínil dnes už bývalý kapitán mužstva.

Plzeňský rodák v dané chvíli především usiloval o blaho Beranů. „Pořádně ani nebyl čas o všem přemýšlet. Řekl jsem, že pokud tento krok vidí jako prospěšný, tak jim v transferu bránit nebudu. Navíc šlo přímo o Mladou Boleslav, to při rozhodování hrálo velkou roli. Nechtěl jsem do toho házet vidle. Nechal jsem to na nich. V podstatě mě ale postavili před hotovou věc. Na druhou stranu si nemyslím, že by to ze strany Zlína bylo něco nekorektního nebo zlého. Prostě se takhle rozhodli. Doufám, že to pomůže všem,“ přiblížil Fořt jednání o odchodu na druhou stranu republiky.

Kdekdo by si možná řekl, že pro zkušeného borce za současné šlamastiky Beranů půjde o vysvobození. Rozhodně tomu tak nebylo. Spíše naopak. „Bylo to pro mě obrovské dilema. Za této situace jsem kluky opouštět nechtěl. Nejvíce mě trápí, že jsem odešel jako kapitán ve chvíli, kdy tým na tom nebyl dobře. Štve vás, že jdete pryč za takové situace. Rozhodnutí vedení však musím respektovat. Po hokejové stránce věřím, že jde o krok vpřed. Za zájem Mladé Boleslavi jsem vděčný.“

Berani za definitivní odchod Tomáše Fořta na oplátku do konce letošního ročníku Tipsport extraligy získali dvojici útočníků z Mladé Boleslavi Oscara Flynna a Adama Zbořila. Zda tento trejd bude prospěšný však někdejší kapitán mužstva předjímat nechce. „Časem se ukáže, jestli to pro všechny strany bylo dobré řešení. Se Zlínem každopádně rozhodně budu chtít zůstat co nejvíce v kontaktu,“ nehodlá zapomenout na mužstvo, ve kterém pravidelně nastupoval od sezony 2017/2018.

Po více než dvanácti letech v klubu navíc už zítra odehraje velmi specifický zápas – přímo na Zimním stadionu Luďka Čajky se od 17.30 hodin postaví proti svým bývalým parťákům. „Tohle by člověk snad ani nevymyslel,“ pousměje se hořce. „Upřímně netuším, jak to budu prožívat. Rozhodně to ale bude zvláštní. Z tohoto pohledu se na zápas úplně netěším, kór když to bude přímo ve Zlíně. Rád znovu uvidím zlínské fanoušky, alespoň se můžeme rozloučit. Toto místo beru jako druhý domov. Snad vyhrajeme a rychle zas pojedeme pryč,“ přeje si Tomáš Fořt. „Na druhou stranu to alespoň budu mít rychle za sebou.“

V novém působišti nastoupil už uplynulou neděli, kdy proti Karlovým Varům téměř skóroval. Branka mu však uznána nebyla. Do první útočné formace byl nasazený vedle někdejšího zlínského parťáka Davida Šťastného. „Ve Zlíně jsme spolu už něco odehráli, vedle sebe nastupovali půl roku. Bylo to fajn. Teď proti Varům šly vidět náznaky, že by to mohlo dobře fungovat. Snad na to navážeme,“ věří Fořt.

David Šťastný není jediným forvardem, který bude Tomáši Fořtovi na začátku angažmá v Mladé Boleslavi pomáhat. V klubu od nové sezony působí rovněž útočník širšího kádru reprezentace Jan Dufek nebo od loňska Francouz Valentin Claireaux. „Kluky dobře znám, určitě to je na začátek velká podpora. V Boleslavi je celkově o mě dobře postaráno, nic mi zde nechybí,“ pochvaluje si.

Sportovní ředitel Bruslařů a bývalý někdejší hráč NHL Radim Vrbata si do klubu přál přivést kvalitního centra. Jakou by tedy Tomáš Fořt v novém působišti měl mít roli? „Jedna věc je, jakou vám klub dá roli, druhá, jak to bude vypadat na ledě. Budu muset hrát tak, abych pro mančaft byl prospěšný,“ ví dobře Fořt, který by měl dostat prostor v první lajně.“

Prostor v elitní formaci dostal i u Beranů. Za osm zápasů letošního ročníku extraligy získal čtyři kanadské body. Spokojený se sebou přesto nebyl. „Nepodával jsem nejlepší výkony, mohl jsem hrát lépe. Ve Zlíně se nám nedařilo, chybělo nám potřebné sebevědomí – místo. aby člověk puk podržel, tak to odpálil a naopak,“ vyjmenoval nedostatky Zlína na začátku sezony.

Svěřenci dočasného trenérského dua Martin Hamrlík, Luboš Jenáček se momentálně s pěti body nachází na posledním místě Tipsport extraligy. Oproti tomu Mladá Boleslav za jedenáct zápasů vybojovala jednadvacet bodů a je těsně za čelem tabulky. „Přechod z boje o záchranu do boje o titul je docela šok. Mužstvo je teď nahoře, což je jedině dobře. Ze Zlína se mi neodchází vůbec lehce. Těším se však na nové výzvy a věřím, že tady budu spokojený tak, jako jsem byl ve Zlíně,“ nemůže se dočkat.

Jednou z nich je i účast Mladé Boleslavi v Lize mistrů, do které Tomáš Fořt zasáhl v úterý večer „Fotbalová je prestižnější, celosvětová,“ srovnává s populárnější verzí. „Rozhodně to však bylo fajn. Curych je skutečně výborné mužstvo, člověk zblízka vidí takové hráče. Něčemu se přiučí,“ pochvaluje si někdejší kapitán Beranů, který si mezinárodní klubovou soutěž zahrál už v barvách Zlína proti Berlínu, Djurgaardenu a Fribourgem.