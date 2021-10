V pátek si zabalil ve Zlíně a přesunul se do Mladé Boleslavi. Někdejší kapitán Beranů Tomáš Fořt byl vytrejdován do města automobilů, kde si v neděli odbyl premiéru v novém dresu. „Bylo to velké překvapení. Nečekal jsem, že by mě mohli vyměnit ze Zlína, ale kdybych si měl v extralize vybrat mančaft, do kterého bych chtěl jít, tak by to upřímně byla Boleslav. Z hokejového hlediska si nemůžu absolutně na nic stěžovat. Jsem rád, že jsem tady."

V premiérovém zápase se dokonce centr, který se hned postavil do elitní boleslavské formace ke Šťastnému (dalšímu ex-zlíňákovi) a Kelemenovi, gólově prosadil. Radost ze vstřelené branky mu ale zkazilo video, které odhalilo hru vysokou holí. „Nevím, měl jsem pocit, že to bylo fakt hraniční. Když to neuznali, tak to asi bylo trošičku nad. Ten moment byl takový nepřehledný, ještě se na to v šatně na videu podívám,“ litoval situace za stavu 0:0 Fořt.

Ten ale zaujal jinou statistikou – z 25 odehraných buly prohrál pouze dvě. „Taky jsem se divil. Někdy to tak je. Někdy člověk vyhraje buly sobě do brusle a jde to k nim, dneska to bylo kolikrát i trošku se štěstím. Nebo mi výborně pomáhala křídla, která ty nerozhodné puky dokázala vybojovat. Není to jen moje práce, ale celého útoku."

Fořt vyměnil boj o záchranu za boj o příčky nejvyšší. „V první fázi mi volal agent, že Boleslav poslala nabídku a Zlín to zvažuje. Ale že tomu nedává moc šancí. A druhý den si mě ve Zlíně pozvali nahoru, že by trejd chtěli uskutečnit a jaký na to mám pohled,“ vypráví Fořt. A pokračuje: „Tak jsem říkal, že se mi určitě nechce ze Zlína odcházet proto, kde jsme i mojí vinou byli. Nedařilo se nám celému týmu, já byl kapitán. Kluky jsem v tom určitě nechtěl nechat.“ A hned jedním dechem dodává: „Ale zase nechci, aby to působilo, že jsem tady nerad. Jsem tady šťastný, ale bylo to těžký, opravdu těžký, byl jsem tam hrozně dlouho. S rodinou už jsme se tam taky usadili. V tomhle to bylo obrovsky těžký i skrz to, že mám takový pocit, že jsem tam kluky v tom nechal. Vedení se ale takhle rozhodlo, tak to akceptuju."