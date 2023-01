V první dvacetiminutovce se diváci v mladoboleslavské Ško-Energo Aréně branky nedočkali. Skóre sice mohl otevřít ve třinácté minutě po chybě Šťastného Perret, ale tváří v tvář brankáři Novotnému neuspěl.

Góly začaly padat až ve druhé polovině zápasu. Jako první se radovali hosté z Hradce Králové. V čase 32:22 po Jerglově akci vypálil Perret a pro hosty šťastně tečoval Christoph Lalancett tak, že se puk došoural za brankovou čáru. Z vedení se hosté však radovali pouze necelou minutu. Pak se prosadil ve finském souboji střelce Lintuniemiho a brankáře Kiviaha domácí obránce a stav byl 1:1.

Růžovky nadělily na úvod roku desítku druhému týmu tabulky

Ve třetí části hry šli do vedení opět hráči Mountfieldu, když se ve 47. minutě v přesilovce prosadil přesnou dělovkou Blain. Domácí dokázali srovnat krok o šest minut později a bylo to také v početní výhodě. Lantoši našel křížnou přihrávkou na pravém kruhu operujícího Tomáše Fořta, který mířil přesně.

Zápas nakonec dospěl až do prodloužení. To rozhodl svým prvním gólem v české nejvyšší soutěži v čase 64:20 švédský útočník Tim Söderlund.

"Byly tam dobré věci i horší, na těch budeme muset zapracovat. Nabízeli jsme soupeři zbytečně šance, ale na tom se dá pracovat a my se na to určitě zaměříme. Musím říci, že tým je velmi dobře fyzicky připraven a na tom se dá stavět. My v tomto stylu chceme pokračovat. Pro kluky je to určitě psychická vzpruha a impulz do dalších zápasů, protože se teď příliš nedařilo. V situaci, ve které se nacházíme, je pro nás každý bod důležitý," řekl po zápasové premiéře kouč Jiří Kalous.

"Máme trošku smůlu, nový trenér jakoby přenesl energii z dvacítek na svůj tým, který hrál dobře. V zápase jsme dvakrát vedli, ale ani jednou se nám to nepodařilo udržet delší dobu, abychom mohli soupeře dostat pod psychický tlak. Byla škoda, že jsme to hned nechali srovnat. Myslím si, že domácí byli lepším týmem po celý zápas a my si získaného bodu vážíme. Zápasy jdou rychle za sebou a zdálo se mi, že už nám v prodloužení trochu docházely síly. Pro nás cenný bod," dodal trenér hostů Tomáš Martinec.

BK Mladá Boleslav – Mountfield HK 3:2 pp

Branky a nahrávky: 34. Lintuniemi (O. Najman), 53. Fořt (Lantoši, Lintuniemi), 65. Söderlund – 33. Lalancette (Jergl, Perret), 47. Blain (McCormack, Cingel). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Svoboda, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 3457.

Boleslav: Novotný – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Hrdinka, Štich – Söderlund, Přibyl, Lantoši – J. Stránský, Fořt, Šťastný – Lunter, O. Najman, Kelly Klíma – M. Beránek, Závora, Dvořáček.

Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Lev – R. Pavlík, Kev. Klíma, Pilař – Perret, Lalancette, Jergl – Novák, Štohanzl, Doležal.