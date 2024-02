Přitom start do zápasu měli Bruslaři dobrý, gól z tlaku ale nevytěžili: „Největší tlak jsme měli ve druhé třetině, tam je škoda, že jsme toho nevyužili. Párkrát jsme je tam zavřeli, vždycky jsme hledali nějakou extra přihrávku na to, jak si vylepšit pozici. Třeba ten můj gól, vystřelil jsem a od jejich hráče se to odrazilo. Je potřeba to zkusit, něco šťastného tam takhle padne. Bohužel jsme ty situace přehrávali, gól jsme nedali a tím pádem jsme se nemohli dotáhnout."

Foto: Boleslav doma nebodovala. Litvínov si odvezl vítězství

Kladno získalo v Brně dva body a stáhlo náskok Boleslavi na deset bodů. „Hlavně se musíme uklidnit, jít do toho s čistou hlavou. Urvat nějaké body a uvidíme.“ Pro Boleslav navíc není stále nereálná ani účast v play-off: „V kabině to bylo řečeno, matematicky to šlo. Je to ale velkej kopec. Nevím, jak dopadly výsledky. Vychází to tak, že by nám museli i oni pomoct. Neskládáme zbraně, určitě se o to popereme a dokud tam ta šance bude, tak budeme makat na to, abychom udělali body a třeba je znervóznili, dotáhli se. A uvidíme, co se stane. Ale samozřejmě si musíme určitě hlídat i spodek, protože tam nás taky pořád můžou matematicky dohnat. Chtělo by to příště vyhrát za tři body a dál, aby to nešlo nás dohnat."

„Říkali jsme si, že musíme makat do posledního zápasu a třeba se něco stát může. Jestli to nevyjde, tak jsme si to prohráli už dávno předem. Nesbírali jsme pravidelně body a když ten náskok nestáhneme, tak můžeme být naštvaní jen na sebe. Budeme bojovat do posledního zápasu,“ dodal Pyrochta.