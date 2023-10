/FOTOGALERIE/ I když mělo domácí Vrchlabí v duelu s benáteckými hokejisty drtivou střeleckou převahu, vynikající brankář hostů Brázdil deptal domácí střelce. Hostům se v závěru utkání podařilo smazat těsné manko, v následném prodloužení přisoudil druhý bonusový bod svému týmu Havlas.

II. hokejová liga, skupina Západ - 4. kolo | Foto: Anton Martinec

Benátečtí hokejisté vstupovali do utkání na vrchlabském ledě s nelichotivou nulou na bodovém kontě. Podkrkonošský celek si také od úvodu utkání vytvářel daleko více šancí a zle zatápěl benáteckému týmu. Na vynikajícím Brázdilovi postupně ve velkých šancích ztroskotali Moník, Kozák, Jirků i Bouchal. V závěru první periody nejprve obrovskou příležitost nevyužil domácí Kastner. Na druhé straně neproměnil svůj únik také hostující Kučera.

Podobný herní obrázek nabídla také druhá třetina, tlak podkrkonošského celku navíc umocnily i přesilové hry. Neprůstřelný Brázdil zneškodnil další šance Kastnera či Chalupy. Při střele Kynčla mu pomohla nastřelená tyčka, dorážející Kastner poté minul odkrytou část branky. Plejáda zahozených šancí vrchlabského celku pokračovala. Maskovaný muž v benáteckých službách si poradil i s rychlým únikem Chalupy. Až ve 36. minutě odčaroval jeho kouzlo střelou z levého kruhu Tatar. V závěru druhé třetiny nejprve Brázdil vyrazil střelu Jirků, dorážka Cermana nesměřovala do míst, kam by si domácí hráči přáli.

V závěrečné dvacetiminutovce se postupem času začali osmělovat také hosté. Varování pro Vrchlabí byl rychlý únik Hozáka, který neuspěl tváří v tvář brankáři Vackovi. Zákrok večera poté vytáhl Brázdil proti Moníkovi, jehož střelu zastavil na brankové čáře. Pět minut před koncem se dočkali také hosté z Benátek. Nenápadnou střelu Lytvynova téměř od modré čáry jemně tečoval Martínek a na benátecké střídačce propukla velká euforie.

Domácí chtěli zlomit utkání na svoji stranu, Urban ale opět narazil na famózního Brázdila. O vítězi zápasu muselo rozhodnout až prodloužení. To netrvalo ani celou minutu. Kučera zatáhl puk do útočného pásma, po střele Lytvynova od modré chtěl Vacek ihned rozehrát, puk ale neodehrál do bezpečných míst, čehož využil hlídkující Havlas, který vítěznou trefou ukončil zápas.

Očima trenérů

Tomáš Jirků, Vrchlabí: Zápas se mi špatně hodnotí. Jsem takový rozpolcený. Někdy vyhraje horší tým, ale takový je hokej a je to svým způsobem na tom hokeji i hezké. S naším herním projevem jsme ale naprosto spokojení. Padesát minut jsme dominovali a vytvořili si patnáct nebo dvacet super šancí. Druhá stránka věci je, že jsme byli impotentní v zakončení. Stoprocentní šance jsme nedokázali proměnit, dvakrát jsme minuli prázdnou branku, což je naprosto tristní. Na koncovce musíme zapracovat. Abychom získávali body, nestačí hrát dobře.

Martin Novák, Benátky: Dnešní zápas byl pro domácí velice krutý. Většinu utkání totiž dominovali, avšak nebyli si schopni poradit s naším fantastickým brankářem Brázdilem. Naše situace před tímto zápasem nebyla vůbec jednoduchá, protože jsme měli na kontě nula bodů. Střelecky jsme se trápili. Věděli jsme, že to tu dnes bude těžké. Zároveň jsme věděli, že to bude o naší první vstřelené brance a že se to pak musí zlomit. Povedlo se to až ve třetí třetině. V prodloužení jsme poté vstřelili náhodný, šťastný gól. Je to ale o tom, že jsme si pro tu branku šli. Vrchlabí si zasloužilo vyhrát, ale hokej je někdy takový, že lepší prohraje.

HC Stadion Vrchlabí – HC Benátky nad Jizerou 1:2 PP (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1)

Branky: 36. Tatar (Urban, Krsek) – 55. Martínek (Lytvynov, Kučera), 61. Havlas (Lytvynov, Kučera). Vyloučení: 2:4. Bez využití. Rozhodčí: Červenka. Diváci: 581.

Vrchlabí: Vacek – Abraham, Sýkora, Hladík, Kynčl, Bendík, Boukal, Perička – Šlaicher, Kastner, Chalupa – Tatar, Urban, Krsek – Bláha, Chrtek, Moník – Jirků, Kozák, Cerman

Benátky nad Jizerou: Brázdil – Lytvynov, Antoš, Kliment, Klodner, Tondr, Čížek, Mašek – Řepík, Šafránek, Hozák – Martínek, Havlas, Kučera – Plíšek, Zumr, Jankovský