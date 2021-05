Do českého výběru kouče Pešána se sice nikdo z trojice kempařů Růžička – Najman – Kousal neprobojoval, své zastoupení však má mladoboleslavský klub v týmech Lotyšska a Slovenska.

Lotyšský útočník Mladé Boleslavi Maris Bicevskis sice chyběl v sestavě domácího celku při historickém vítězství nad Kanadou, sobotní zápas, který proti Kazachstánu Lotyši prohráli v nájezdech, odehrál ve třetí formaci.

Ve slovenském týmu pak figurují i dvě letní posily Bruslařů – obránce Adam Jánošík a útočník Miloš Kelemen. Zatímco prvně zmiňovaný zasáhl do obou víkendových zápasů Slováků, Kelemen si na svůj premiérový start musel počkat až do zápasu proti Rusku. A ten hned ozdobil brankou do sítě věhlasného soupeře. Ve slovenském dresu lze ještě spatřit ex-boleslavského Pavola Skalického, v českém týmu pak hraje boleslavský odchovanec Radan Lenc. Ten ohlásil po sezoně konec v Liberci a v jeho případě se spekuluje o zájmu Amuru Chabarovsk z KHL.

Bruslaři samotní mají aktuálně ještě dovolenou, během níž se dozvěděli své soupeře pro základní skupinu hokejové Ligy Mistrů. Ty už tedy znají, co ale neznají, je podoba dresů, ve kterých evropskou soutěž odehrají. O ní totiž do zítřka hlasují na facebooku samotní fanoušci. Na výběr mají ze tří návrhů od firmy Warrior. Zapojit se do výběru budoucích sad můžete i vy.

Naopak o dresy minulé, tedy ty z poslední sezony, naopak můžete zabojovat v probíhající aukci. V aukci, která končí taktéž ve středu, je zelená sada dresů včetně unikátních nášivek k play-off. Vydraženy už byly dresy Marka Schwarze a Oscara Flynna, oba za cenu sedm tisíc korun. Ostatní jsou stále k mání. Nejvyšší cenovka 4.444 korun je aktuálně u artiklu Radima Zohorny. Na pomyslném druhém místě je oděv kapitána Martina Ševce a třetí místo zatím patří dresu Marka Hrbase.

NOVINKY Z BENÁTEK

Jarním spánkem nespí ani v prvoligových Benátkách nad Jizerou. Tam mohli oslavit druhé místo svého útočníka Vojtěcha Jiruše v anketě o nejlepšího juniora Chance ligy. Jiruš se coby junior stal nejproduktivnějším hráčem benáteckého celku, když ve 29 zápasech nasbíral osmnáct kanadských bodů. Současně byl s deseti góly také jejich nejlepším střelcem. V anketě, ve které hlasují sportovní manažeři a trenéři prvoligových klubů skončil Jiruš za vítězným Michalem Gutem ze Sokolova. Nejlepším trenérem se stal kouč Jihlavy Viktor Ujčík, nejlepším hráčem play-off jeho svěřenec brankář Žukov a nejlepším útočníkem forvard Kladna Tomáš Plekanec.

Benátečtí hokejisté už také znají program přípravných zápasů před nadcházející sezonou, celkem jich odehrají devět. Dvakrát si to patnáctý celek loňské sezony rozdá s Vrchlabím, Ústím, Kolínem a Litoměřicemi, jeden zápas pak sehraje proti Sokolovu. První zápas ve Vrchlabí je naplánován na úterý 3. srpna.