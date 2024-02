Na dvanácti bodech vydržel odstup hokejistů Mladé Boleslavi od posledního místa extraligové tabulky během právě končící třetí reprezentační přestávky. Poslední Kladno totiž prohrálo obě dohrávky s Vítkovicemi. Znovu do práce se nyní vrhnou i bruslaři. První ze závěrečné rundy osmi zápasů odehrají ve středu v Karlových Varech. Ty nastoupí ve 44. kole poprvé pod vedením nového hlavního trenéra.

Tipsport extraliga, 42. kolo: BK Mladá Boleslav - Mountfield HK | Foto: Jan Pavlíček

Václav Eismann se ve Varech z pozice asistenta posunul do role hlavního kouče minulý týden, kdy vedení odvolalo Davida Bruka. Západočeši prohráli čtyřikrát za sebou a klesli na 12. místo tabulky. Teď je doma čeká souboj s předposlední Mladou Boleslaví, na kterou mají s utkáním k dobru náskok deseti bodů.

Pro bruslaře je duel šancí ještě případně zabojovat o postup do předkola play off. Staronová tvář boleslavské defenzivy Alex Lintuniemi v rozhovoru pro klubový web přiznal, že v kabině slova o ne nereálné šanci na účast ve vyřazovací části padají.

"Ale spíš se všichni pořád díváme hlavně za sebe. Za mě je to rozhodně bezpečnější způsob, jak ten finiš zvládnout. Nicméně pár posledních zápasů bylo z naší strany opravdu povedených, ukazujeme, že když děláme, co máme, a držíme pohromadě, můžeme být dobrý tým. Takže stát se může cokoliv. Ale jak říkám, jistíme si hlavně záda," řekl finský zadák.

Boleslavský tým před pauzou zvítězil ve třech zápasech v řadě, což se mu podařilo v sezoně teprve podruhé. Po výhře v Brně (3:2 v prodloužení) hráči dostali tři dny volna, od minulého čtvrtka jsou ale znovu v tréninkovém zápřehu. "Hodně bruslíme, děláme kardio. Makáme, abychom zvládli finiš sezony," prozradil Lintuniemi, na čem parta pod vedením hlavního trenéra Krále nejvíce pracovala.

Připravit se musí také na to, že hned pět z osmi zbylých zápasů dlouhodobé části odehrají na ledě soupeře. "Samozřejmě záleží na situaci, ale venku je to vždycky o něco těžší. Nedá se nic dělat, tím víc do toho budeme muset dát a tím spíš to zvládnout. Vlastně to bude náš takový poslední letošní velký test toho, jak jsme obstáli," vyhlíží Lintuniemi náročný program.

Ten by v ideálním případě mohl končit skokem na pozici pro předkolo. "To je pochopitelně moje přání. Ale je potřeba stát nohama pevně na zemi a jistit si hlavně záda," zopakoval.

Středeční snažení Boleslavi o třetí vzájemnou výhru v ročníku začne na ledě Energie v 17:30 hodin.