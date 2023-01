„Na začátku byla o fous lepší Boleslav, ale pak si myslím že jsme do konce druhé třetiny byli lepší my. Kvůli našim vyloučením nás Boleslav ve třetí třetině přestřílela,“ komentoval zápas po jeho skončení kouč hostů Richard Král.

V souhlasném duchu hovořil i domácí trenér Jiří Kalous: „První třetina nebyla z naší strany vůbec špatná. Měli jsme vyložené šance, ale Pardubice podržel výborný gólman. Ve druhé třetině jsme úplně vypadli z rytmu a takto kvalitní tým jsme pustili do luxusního náskoku. Pak už jsme se na něj nedotáhli.“

Rozhodující pak podle obou byla práce speciálních týmů. Zatímco Boleslav využila ze sedmi nabídnutých přesilovek jedinou, Pardubice byly téměř stoprocentní. „Rozhodly speciální týmy – my jsme ze sedmi vyloučení inkasovali jenom jednou, naopak jsme využili dvě přesilovky ze dvou, když tedy nepočítám tu poslední, kterou jsme hráli spíš na držení puku,“ popsal Richard Král.

Střelci zůstali v zimovišti. První zápas "jara" skončil bezbrankovou remízou

V dresu Pardubic se představil také boleslavský odchovanec Tomáš Hyka. Ten se na svém rodném ledě představil poprvé v dresu soupeře. A v zápase samotném si připsal jednu asistenci. „Moc jsem si to užil. Byla tady jako obvykle skvělá atmosféra, v hledišti jsem měl i rodiče,“ komentoval zápas samotný Hyka.

Naopak poprvé v boleslavském dresu se ve Ško-Energo Areně objevila juniorská posila obránce Aleš Čech. „Byla tady parádní atmosféra. Už je to hokej s velkejma chlapama. Je to o něco jiné než juniorka. Kluci mi pomáhají, takže už jsem si na to tempo za dva zápasy zvykl,“ řekl po zápase stříbrný medailista z nedávného šampionátu dvacítek.

Úvodní nebezpečné situace zápasu se odehrávaly před hostujícím brankářem Romanem Willem. Hned v první minutě na něj uháněl sám Róbert Lantoši, ale trefil v zakončení jenom gólmanovu lapačku. O minutu později už Will kapituloval, ale Mário Lunter dorážel vysokou holí, což si rozhodčí následně potvrdili také při kontrole u videa. Domácí se tak prvního gólu dočkali až v minutě 11., když puk propadl ke kapitánovi Stránskému, který zacílil přesně.

Na druhé straně měl ale přesnou mušku nejprve obránce David Musil a v přesilovce následně také Peter Čeršňák, takže Pardubice dokázaly překlopit skóre na svou stranu ještě do první přestávky.

Hostům patřila i převážná část druhé části hry. V ní navýšili náskok Dynama postupně Paulovič a druhou využitou přesilovkou Sedlák. Boleslav se probudila v závěru třetiny, když domácí tlak zužitkoval také v početní výhodě Lantoši.

Naděje domácích na zdramatizování zápasu ale utnul hned v úvodu třetí třetiny svým druhým gólem v zápase Lukáš Sedlák. Boleslav zbraně nesložila, a ještě snížila zásluhou Söderlunda, ale více už nezvládla.

BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 3:5

Branky a nahrávky: 11. J. Stránský (Bičevskis, Šťastný), 40. Lantoši (O. Najman), 53. Söderlund (Lantoši, Pláněk) – 14. D. Musil (Sedlák), 18. Čerešňák (R. Kousal, Radil), 23. Paulovič (Poulíček, Zeman), 31. Sedlák (Hyka, Košťálek), 44. Sedlák (Vondráček, Štetka). Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Kajínek, Zíka. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 4012.

Boleslav: Krošelj – Pláněk, Lintuniemi, Pýcha, Jánošík, Čech, Jeřábek, Bernad – Lantoši, O. Najman, Söderlund – Šťastný, Bičevskis, J. Stránský – Dvořáček, Přibyl, Lunter - Kelly Klíma, Hradec, M. Beránek.

Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Dvořák, Bučko, J. Kolář, Vála – Hyka, Sedlák, Cienciala – Radil, T. Zohorna, R. Kousal – Zeman, Poulíček, Paulovič – Vondráček, Mandát, Štetka.