„Poznali jsme nové lidi, novou kulturu, nutí nás to používat angličtinu,“ říkají dvojčata.

Na západ od Prahy se dostali oklikou, vyrostli ve Vlašimi a hráli i fotbal. „Ale vždy nás to táhlo na led,“ popisují.

Jejich cesta do čínského mužstva nebyla tak úplně náhodná – už dříve zaujali Josefa Zajíce.

Bývalý známý hokejista, pak trenér a manažer, jim dělá mentora. To on přišel s nabídkou práce u Draků.

Tehdy ještě úplně nevěděli, co je čeká. Nyní už si zvykli. Překousli dokonce i debakl 2:19 (od Příbrami). „Jasně, někdy jsou ty prohry už trochu složité na psychiku, ale bereme to spíš jako celkovou i životní zkušenost, a ta je perfektní,“ vysvětluje Michal, mimochodem o tři minuty starší než brácha.

ČÍŇANÉ NA PIVU

Přestože jsou Kučerovi dvojčata, trenér Jiří Šejba, slavný reprezentant z 80. let, s jejich rozeznáním nemá ani trochu problém – jsou dvouvaječná.

Otázkou je spíš to, zda si Češi nepletou spoluhráče…

„Ze začátku možná, ale když jsme je poznali blíž, už s tím nejsou potíže. Pochopitelně jsou každý jiný, tojen nám v Evropě to zprvu připadá úplně jinak,“ říká Jakub.

Pozor: čínské spoluhráče chválí za všechno možné. Jsou prý velmi pracovití

v tréninku, je s nimi legracei mimo led. Jsou vstřícní.

„První dva týdny jsme seděli každý

u svého stolu, to bylo takové poznávání. Ale brzy se vše změnilo a my viděli, že jsou to výborní kluci. Samozřejmě jsme je vzali na pivo. Při městských slavnostech jsme jim koupili točené a oni ho viděli poprvé, znali jen lahvové. Nejdřív nedůvěřivě srkali, ale pak jim chutnalo,“ směje se Michal.

Oba bratři se dřív i díky Zajícovi snažili dostat do áčka na Kladně, leč zatím měli smůlu.

Loni absolvovali přípravu, jenže vedení je odeslalo do třetiligových Řisut, které byly neoficiální farmou Kladna. „Byl tam příslib, že když se bude dařit, vytáhnou nás, ale nepovedlo se. A teď Kladno postoupilo do extraligy, farmu dělá Ústí. Pro nás se tak šance snížila,

a i proto jsme kývli na nabídku Josefa Zajíce a šli pomoci čínskému národnímu týmu. Komu se to kdy povede, zahrát si za Čínu,“ usmívá se Michal.

KAM V ZIMĚ?

Drakům však skončí sezona dost brzy – to bylo dopředu známé, a tak Kučerovci, ale i třetí Čech v sestavě Pavel Husarik, už dopředu dumají, kde dohrají sezonu.

Dvojčata si to namíří zřejmě do rodného města. „Vlašim bojuje v krajském přeboru a my jí rádi pomůžeme, vždyť jsme pořád její kmenoví hráči. Loni jsme tam hráli také a cítíme se tam dobře,“ líčí.

Výhodou může být perfektní fyzická příprava, kterou zažili s čínským týmem. Prý tak tvrdě dlouho nikde netrénovali a poznali i novinky, třeba jógu.

Podle Michala fajn věc, Jakub jí ale na chuť tolik nepřišel. „Jsem po ní pokaždé trochu rozlámaný, tak jsem rád za tenhle rozhovor, protože jsme se jí vyhnuli,“ culí se Michal, autor historicky prvního gólu Číňanů v české soutěži – trefil se v Příbrami.

Draci už mají i jeden bod, který vybojovali v Písku.

„Přece jen je znát, že čtyři nejtalentovanější kluci, kteří přijeli na kemp ke konci srpna, zase odjeli hrát nižší farmářskou soutěž do Ameriky,“ přidává zajímavou informaci Jakub Kučera.

„Přesto si myslím, že Číňané se budou zlepšovat. Nejsou úplně malí, poctivě trénují a jsou docela šikovní. Ale jak to s nimi bude v našich soutěžích dál, to zatím netušíme,“ dodává Michal Kučera.

Netuší to nikdo – a do her v Pekingu zbývají skoro jen dva roky…