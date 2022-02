Enyaq Hockey League se letos koná už potřetí. Extraligové týmy si zvolily trojice hráčů, kteří hájí jejich barvy ve hře NHL 22 na konzoli Playstation 5. V základní části se týmy utkaly jednou každý s každým a podle konečné tabulky spolu měří síly i v klasickém play off. To se nyní blíží ke konci. Ve hře jsou už jen čtyři týmy, které před sebou mají poslední herní víkend.

Ve hře jsou stále Rytíři Kladno, kteří v úvodním ročníku soutěže došli až do finále, ve kterém se sklonili před mistrovskou Mladou Boleslaví. Už s jinými zástupci nyní Kladno opět dokazuje svoji kvalitu. Trojice Kamil „hajsmi“ Hajšman, Dominik „MrMako18“ Makovský a Michal „Mikycz71“ Máj skončila po základní části až devátá. V play off ale zatím nenašla přemožitele!

Osmý Liberec vyřadili Rytíři 3:1 na zápasy a následně si poradili i s Třincem, který v dlouhodobé části skončil třetí. I tentokrát ztratilo Kladno jediný zápas a zvítězilo 3:1. Teď má před sebou nejtěžší možnou výzvu. V semifinále se totiž postaví Pardubicím, které byly v základní části neporažené a následně porazili Zlín přesvědčivě 3:1 na zápasy.

Proti Kladnu se tak postaví i Jaroslav „Jarin87“ Řehoř, který v první sezoně hájil právě barvy Kladna a se svým tehdejším spoluhráčem došel až do finále. Loni už v dresu Pardubic slavil celkové vítězství. Napodobit tento úspěch se pokusí se svými kumpány Michalem „hcpce1996“ Vaňkem a Adamem „CallmePablo“ Čejkou i letos.

Druhou semifinálovou dvojici pak utvoří pražská Sparta a Litvínov. Žlutočerní posbírali v sezoně 36 bodů ze 42 možných a skončili druzí. Podle papírových předpokladů by tak měla jít do finále právě trojice ve složení Patrik „Winci“ Wenzel, Radek „Kumbik“ Kumbera a Jindřich „JiFi23“ Fencl. Skvělou formu potvrdili hráči i v play off, kde Plzeň vyřadili přesvědčivě 3:0 na zápasy.

Zastavit se je pokusí sparťané, kteří v dlouhodobé fázi skončili čtvrtí a posbírali o šest bodů méně než Severočeši. Ve vyřazovacích bojích vyřadili zástupci pražského celku rivala z Brna, nad kterým vyhráli 3:1 na zápasy. Trio Filip „Arcade“ Nosek, Jakub „Kubiii7“ Bláha a Tomáš „Indris“ Indra se nyní pokusí proklouznout až do finále.

Série mezi Pardubicemi a Kladnem odstartuje v sobotu v 15 hodin, Sparta s Litvínovem se utkají o dvě hodiny později. Finále a celé vyvrcholení soutěže je pak na programu v neděli od 17 hodin. A hrát bude rozhodně o co! Vítězný tým si odnese finanční odměnu ve výši 150 tisíc korun. Kdo se bude radovat ze třetího titulu v Enyaq Hockey League?

