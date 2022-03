Zápas byl hodně atraktivní, jak ho prožívali hráči na ledě?

Byl to zápas nahoru dolů, ve kterém jsme ke konci prohrávali, ale ukázali jsme sílu, jakou v týmu máme a otočili jsme to zpátky v náš prospěch.

Boleslav vyhrála zápas zvratů a v úterý bude mít mečbol

První polovina zápasu byla v boleslavské režii, ale pak Plzeň otočila a zdálo se, že Boleslavi trošku docházely síly?

To si nemyslím, ale dostali jsme góly a museli jsme se z toho dostat. Ale dokázali jsme to.

Jak se rodil ten obrat? Hodně tomu pomohl váš šťastný gól?

Je to play-off, v něm padají i šťastné góly. Soupeř taky dva takové dal. Při tom jednom nikdo nevěděl, kde je puk a najednou byl u nás v bráně. Já jsem u toho mého gólu viděl, že to vyletělo někam nahoru a pak jsem viděl jak se to snáší zpátky, tak jsem věřil, že to skončí v brance.

U toho druhého do prázdné jste si věřil? Přeci jenom z toho mohlo být zakázané uvolnění.

Já jsem to takhle trefil asi poprvé v životě. Doteď jsem prázdnou branku netrefil ani od soupeřovi modré. Ale teď jsem si věřil!

Sám jste dal dva góly, takže parádní večer?

Jsem rád, že jsem pomohl týmu dvěma góly, ale víc mě samozřejmě těší výhra a vedení v sérii 2:1.

Jak těžkým soupeřem je Plzeň?

Všechny tři zápasy byly o tom jednom góle, všechny vyrovnané. Jsou to super zápasy, všechny to musí bavit.

Po nějaké době byla v Boleslavi opět parádní návštěva.

Jsme rádi, že lidi přišly. Atmosféra po vyrovnání byla skvělá a nabíjí nás to energií.

V úterý už můžete rozhodnout o postupu do další fáze soutěže…

Zápas začíná za stavu 0:0. Musíme dobře přistoupit k regeneraci, a zítra nepolevit.

Dal jste v předkole už čtyři góly. Když dáte ještě jeden, tak vyrovnáte celou základní část.

To je od vás hnusná otázka (smích). Někdy to tam prostě padá. V základní části jsem kopec šancí nedal, a to mě mrzí. Ale jsem rád, že se to teď obrátilo. Teď jsou zápasy na hraně, jsou tam emoce a všichni jedeme na sto procent.