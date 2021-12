Plzeň – Gólem pojistil nedávnou výhru nad Kladnem, v úterním souboji ve Zlíně dokonce Matyáš Kantner trefil vítězství, ale další zápasy v dresu hokejové Škody Plzeň v sezoně už nepřidá. Třiadvacetiletý útočník se stěhuje do Mladé Boleslavi, zatímco opačným směrem míří o rok starší forvard Jan Dufek. Překvapivou výměnu platnou do konce sezony potvrdili zástupci obou klubů.

„Matyášovi jsme nabídli smlouvu pro příští rok, ale rozhodl se pro změnu ve své kariéře, což naprosto respektujeme,“ vysvětluje na klubovém webu rozhodnutí rozejít se s vytáhlým útočníkem sportovní manažer Tomáš Vlasák. „Chci za celý klub Matymu poděkovat za odvedenou práci v našem týmu. Přejeme mu, ať se mu v novém angažmá daří a jen to nejlepší do jeho kariéry.“

Kantner nedostával v aktuální sezoně tolik prostoru, postupně se v plzeňské sestavě propadl až do čtvrtého útoku a po 28 utkáních má ve statistikách zapsáno sedm gólů a šest asistencí. V Mladé Boleslavi ho ale vyhlížejí s očekáváním. „Matyáš je šikovný útočník, má skvělé bruslení a velmi dobré parametry,“ vyzdvihl na boleslavském webu Kantnerovy přednosti sportovní manažer Václav Nedorost. „V Plzni vyrostl v opravdu dobrého hráče, který umí dávat góly. My za naší současné situace opravdu doufáme, že nám v tomhle směru pomůže,“ zdůraznil Nedorost.

Také v Plzni si od čtyřiadvacetiletého Dufka hodně slibují. U Bruslařů ovšem od útočníka s reprezentačními zkušenostmi čekali víc, a proto se s ním jen pár měsíců po jeho příchodu ze Zlína rozloučili. „S jeho výkony jsme nebyli spokojení ani my, ani on sám,“ uvedl Nedorost. „Věříme, že přesun do Plzně mu pomůže, že ho takříkajíc nakopne. Přejeme mu to,“ dodal sportovní manažer.

Dufek opouští Bruslaře po 25 zápasech, v nichž si připsal osm kanadských bodů za čtyři góly a čtyři asistence. S hokejem začínal v Brně, ale záhy vyrazil zkusit štěstí do zámořských juniorských soutěží. Po návratu domů si pak premiéru v extralize mužů odbyl v Litvínově. Víc ale hostoval ve druhé nejvyšší soutěži, až ho v sezoně 2018/19 získal extraligový Zlín. V následném ročníku prožil asi zatím nejúspěšnější základní část, kterou si vyšperkoval 29 kanadskými body. První zápas za Škodovku odehraje Dufek v pátek, kdy se v plzeňské aréně strhne od 17.30 hodin derby s Karlovými Vary.

Působiště změnil po víkendu také Adam Zbořil. Ten hostuje z Mladé Boleslavi ve Zlíně, odkud se ale přesunul do brněnské Komety.