Mladá Boleslav - Extraligový BK Mladá Boleslav odtajnil další tři otazníky na své soupisce pro příští sezonu. Na další spolupráci se Bruslaři dohodli s útočníkem Davidem Dvořáčkem a obráncem Alešem Čechem. Oba do Mladé Boleslavi přišli v rámci lednových trejdů. Naopak své působení ve středočeském městě ukončuje slovenský forvard Mário Lunter.

Třicetiletý útočník David Dvořáček přišel v lednu ze Sparty v rámci výměny za Pavla Kousala. A osvědčil se. "David do našeho týmu přinesl svěží vítr v bruslení a nasazení. Do týmu výborně zapadl, je to charakterní kluk, který nevypustí žádný souboj. Proto pro nás byl jasnou volbou a jsme rádi, že jsme se dohodli," hodnotí Davida Dvořáčka sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc.

Talent a naději Bruslaři spatřují i v teprve osmnáctiletém Aleši Čechovi. "Je to mladý a perspektivní obránce. Udělal určitý progres, který byl vidět na juniorském mistrovství světa. Zájem mít jej zde projevil i trenér Kalous. Bohužel si krátce po příchodu k nám zlomil v zápase ruku, takže toho v A týmu mnoho nepředvedl, my ale věříme, že to přijde. Navíc nyní výrazně pomáhá v play off juniorce," říká Martin Ševc k Čechovi.

Stejně jako v případě dříve ohlášených odchodů se patří i Máriovi Lunterovi poděkovat. "V Mladé Boleslavi strávil tři a půl sezony, v kabině byl oblíbený. Děkujeme za veškerou práci, kterou v našich barvách odvedl a přejeme mnoho úspěchů na další cestě," dodává Ševc.

