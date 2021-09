To zahájili domácí v početní výhodě, ale využít ji nedokázali, pak dostali při vyloučení Ondruška stejnou šanci také hosté. Nejenže ji Bruslaři nevyužili, ale navíc při ní inkasovali z hole Jana Knotka.

Na další gól se čekalo do 55. minuty. A v jedné minutě padly hned dva. Nejprve využil přesilovku hostů svou druhou trefou v zápase Claireaux, ale po šestnácti vteřinách srovnal domácí sváteční střelec Jan Švrček. Stav 2:2 svítil na tabuli o po šedesáti odehraných minutách, a šlo se do prodloužení.

Headlinerem celého zápasu byl návrat Davida Krejčího do českého hokeje. V dresu Hanáků se představil po dvaceti letech, během nichž působil ve slavné NHL v dresu Bostonu Bruins, se kterým dokráčel i k zisku Stanley Cupu. Na jeho premiéru se přišlo podívat 4502 diváků.

Hokejisté Mladé Boleslavi vstoupili do letošního extraligového ročníku porážkou v prodloužení na ledě Olomouce. Za hosty se dvakrát prosadil francouzský hokejista Valentin Claireaux.

