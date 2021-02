Boleslav bere dvoubodový zisk proti Litvínovu jako úspěch – i proto, že v utkání dvakrát prohrávala. „Jsme rádi, že se nám podařilo srovnat. Byl to vyrovnaný zápas, každý z týmů měl pasáže, kdy měl více ze hry. Jsme rádi, že bereme bod navíc, protože v poslední době jsme pár prodloužení prohráli,“ okomentoval urputnou bitvu kouč Radim Rulík.

V podobném duchu se po zápase vyjádřil i útočník Jakub Strnad, který strávil na ledě téměř dvacet minut a byl pátým nejvytěžovanějším hráčem domácího celku. „Věděli jsme, že v předešlých zápasech jsme s nimi neměli moc dobrou bilanci, takže to musíme ubojovat. To se povedlo a se šťastným koncem jsme vyhráli. Jsme rádi, že jsme to otočili. Jenom dobře, že jsme to před pauzou zakončili vítězstvím,“ prohlásil borec s číslem 92 na zádech.

Domácí si v první třetině zkomplikovali situaci několika vyloučeními v řadě a při jednom z nich inkasovali první gól, když se parádně trefil Irving. Bruslaři ale ještě v první periodě našli odpověď, od modré vyslal puk na branku Bernad a ten přes chumel hráčů propadl až za záda brankáře Godly.

Před brankovištěm se v tu pohyboval Strnad, a ač se zdálo, že Bernadova rána se o něj málem otřela, sám domácí křídelník to viděl následovně: „Měl jsem hokejku litvínovského hráče u ramen. Cítil jsem, jak puk prolétl a něco trefil. Těžko říct, jestli jsem to dával já nebo Berny. Ve skutečnosti je to jedno, hlavně, že gól platil. Byl to důležitý gól na vyrovnání.“

Ve druhé třetině Verva znovu odskočila gólem Ščotky, ve třetí části v přesilové hře srovnal nejlepší střelec Boleslavi Šťastný. Zápas za stavu 2:2 přes prodloužení dospěl až do nájezdů, jež rozhodl parádním zakončením mladý dravec Kousal a zařídil Boleslavi druhý bod.

V utkání se ale ukázalo několik ještě mladších hráčů, než je dvaadvacetiletý střelec rozhodující penalty. V sestavě domácího týmu naskočili hned tři borci s košíkem – už čtrnáctý start v sezoně si připsal obránce Moravec, v útoku zase při četných absencích naskočili Gabriel Szturc a Vojtěch Polák, nejproduktivnější hráč podzimních utkání extraligy juniorů.

A právě teprve šestnáctiletý Polák si připsal velký primát, stal se prvním hráčem ročníku 2004, který naskočil do nejvyšší soutěže! Ve třetí lajně po boku Najmana a Kousala nahradil reprezentujícího Flynna a odbyl se velký debut.

„Moc jsem si to užil. Je to neskutečný pocit, že jsem v šestnácti letech dostal takovou šanci. Vážím si toho. Trenéři mi naznačili už ve čtvrtek, že ta možnost je. Pak jsem byl na jednom tréninku a v pondělí jsem se dozvěděl, že opravdu budu hrát,“ líčil po vítězné premiéře v nejvyšší soutěži.