Připomeňme, že Duda coby zaměstnanec organizace Bílých Tygrů Liberec oblékl během podzimu po dvou letech hokejovou výstroj, aby přímo z ledu pomohl s odvrácením sestupových trablů liberecké farmě v Benátkách nad Jizerou. Jeho dobré formy si ale všiml Vsetín, který chtěl Dudu využít ve vyřazovacích bojích ve druhé české nejvyšší soutěži. S Benátkami se Valaši na přestupu dohodli, ale nestihl zkušeného útočníka dopsat na soupisku pro zbytek soutěže. Duda se tak ocitl v situaci, kdy nemohl v českých soutěžích hrát ani za Vsetín, ani za Benátky.

Chvíli se spekulovalo o zájmu rakouské soutěže hrajícího Znojma, ale to se nakonec nepotvrdilo. Duda má stále chuť hrát a řešení pro jeho situaci se našlo v podobě slovenské extraligy. S devátým týmem tamní extraligy podepsal smlouvu do konce sezony.

Duda v pondělí s Trenčínem trénoval, v úterý už nastoupí k mistráku proti Prešovu. „Myslím si, že i ve 43 letech nám má Radek stále co dát. Je to hráč, kterého znám osobně, je to lídr, bude přínosem do kabiny. Umí hráče a tým pobláznit, změnit momentum v zápase. Po rozhovoru s ním se ukázalo, že má velkou chuť do hokeje a je hladový. Věřím, že nám pomůže,“ prohlásil sportovní manažer Dukly Branko Radivojevič pro klubový web.