Během základní hrací doby nepadla posedmé v historii českého play-off ani jedna branka. Počtvrté u toho byli třinečtí Oceláři. Ti byli v úvodních šedesáti minutách střelecky aktivnější, když Bruslaře přestříleli 33:23.

Největší šanci měl domácí sniper Martin Růžička, který v přesilové hře ve 27. minutě napálil puk do tyčky. V polovině zápasu pálil nebezpečně Hrehorčák, ale Krošelj našel touš ve své lapačce. Na druhé straně nabízel puk od modré čáry Ševc a byl to Eberle, kdo nebezpečně tečoval puk mezi Kacetlovy betony. Deset minut před třetí sirénou se natlačil před Kacetla David Šťastný, ale první gól ve vyřazovacích bojích nezapsal. Zápas tak dospěl až do prodloužení.

V něm se odehrála strhující dvacetiminutovka. Byť v ní gól nepadl žádný, k vidění byl parádní hokej se spoustou šancí. Oba celky si v ní zahrály i přesilovku, ale ani početní výhoda ke zlomení remízového stavu nevedla. Rozhodnout mohl démon loňského play-off Jakub Kotala, ale ve velké šanci trefil jenom Kacetla.

Výňatek z pravidel ledního hokejeZdroj: Deník

Rozhodnout musely nakonec až nájezdy a ty ukončil v sedmé sérii pravidlově hodně sporně proměněným nájezdem Vladimír Svačina. "Úplně přesně neznám pravidla, ale podle mě se hráč při nájezdu vracel zpátky. Za mě to bylo velice sporné," řekl k zápasu hostující kouč Radim Rulík. K zápasu pak dodal: "Od Třince, který disponuje obrovskou ofenzivní silou, jsme za čtyři třetiny nedostali ani gól. My teď odpočineme a těšíme se na domácí zápasy." "Chyběl nám gól, nakonec nám ten v nájezdech stačil. Vypadá to, že to bude celá série o málo gólech," řekl ještě domácí kouč Václav Varaďa.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 1:0 sn

Branka: rozhodující nájezd Svačina. Rozhodčí: Veselý, Stano – Brejcha, Špůr. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:0. Diváci: 5400.