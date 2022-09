Skóre zápasu se poprvé měnilo v 7. minutě a na svědomí jej měl mladoboleslavský odchovanec Tomáš Hyka. Ten však nyní válí v pardubickém dresu. Bruslaři se ale vyrovnání dočkali ještě v první periodě, když od modré natáhl Martin Pláněk a puk po jeho střele zastavila až síť za Willovými zády.

V úvodu druhé třetiny si hosté pomohli k vedení v přesilové hře. Po buly si našel touš Matyáš Kantner a svým prvním gólem v letošní sezoně upravil stav zápasu na 2:1 pro hosty. Odpovědět za domácí mohl opět Hyka, ale Krošelj, který se v boleslavské brance ocitl letos poprvé, dokázal jeho pokus vytěsnit ramenem nad.

Stav 2:1 pak drželi Bruslaři na ledě kurzového favorita zápasu až do času 56:52. V něm zužitkoval domácí tlak a honbu za vyrovnáním Adam Musil, který tečoval střelu Petera Čerešňáka, a poslal tak zápas do prodloužení.

Boleslav si tuto herní variantu letos vyzkoušela poprvé, Dynamo dokonce potřetí. Ale nabité zkušenosti mu nebyly k ničemu. Brejk dvou proti jednomu vyřešili domácí tak špatně, že se na druhé straně vyřítil na brankáře Willa osamocený David Šťastný a střelou mezi betony domácího gólmana celý zápas rozhodl.

„Myslím si, že první a třetí třetinu jsme byli lepším týmem a měli jsme dát více gólů, což rozhodlo o tom, že se zápas dostal až do prodloužení. Tam jsme měli přečíslení tři na dva, bohužel jsme netrefili branku a z protiútoku jsme inkasovali takový, zbytečný gól," hodnotil zápas domácí kouč Radim Rulík, který ještě v loňské sezoně stál na mladoboleslavské střídačce. Myslím si, že to z naší strany byl bojovný a snaživý výkon. Mrzí nás, že jsme v první třetině inkasovalo branku na 1:1. Tam kdybychom z té ojedinělé střely v této fázi zápasu neinkasovali, měli bychom to lépe rozehrané. Řekl bych, že Mladá Boleslav dneska z minima vytěžila maximum."

Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav 2:3 pp

Branky a nahrávky: 7. Hyka (Zohorna, Čerešňák), 57. A. Musil (Čerešňák, Cienciala) – 19. Pláněk (Šťastný), 24. Kantner (O. Najman), 61. Šťastný. Rozhodčí: Mrkva, Šír – Lederer, Rampír. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 8547.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Tvrdík – Radil, Zohorna, Hyka – Říčka, R. Kousal, Cienciala – A. Musil, Poulíček, Paulovič – Koffer, Rohlík, Urban.

Boleslav: Krošelj – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Lunter, Fořt, J. Stránský – Kantner, O. Najman, Åberg – M. Beránek, Bičevskis, Eberle.