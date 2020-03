Zatímco většina fanoušků hokejové extraligy sleduje velmi zajímavé dění na samotném dně tabulky, boleslavští fandové se dívají do těch nejvrchnějších pater.

S jistotou přímého postupu do čtvrtfinále ale nepřišlo v Boleslavi uspokojení. Naopak – s jídlem roste chuť. Bruslaři totiž dvě kola před koncem drží pro samotné play-off velmi výhodnou druhou příčku. Ta s sebou kromě domácího startu ve čtvrtfinále i semifinále nese ještě jeden příjemný benefit v podobě jistoty postupu do Ligy mistrů. A ten mají Bruslaři po 50. kole před zápasy na Kladně a se Zlínem ve svých rukách.

Co dlouhou dobu ve svých rukách neměli, to byly otěže nedělního domácí zápasu proti Karlovým Varům. V něm byli domácí padesát minut horším týmem a ještě deset minut před koncem prohrávali o dvě branky. Pak ale přišly dva přesilovkové góly, jimiž si Boleslav vynutila prodloužení, které pak následně rozhodl, svým třetím gólem v zápase, Slovinec Žiga Jeglič.

„Odehráli jsme velmi dobrých padesát minut s kvalitním soupeřem, měli jsme tam dobré věci, dali jsme pěkné branky a byli jsme ve vedení. Bohužel závěr jsme nezvládli. Pokud chceme uspět v další fázi sezony, tak se musíme poučit a hrát jinak. Vedení 3:1, deset minut do konce, bychom měli zvládnout jinak,“ komentoval po zápase hostující kouč Tomáš Mariška.

Jeho protějšek z mladoboleslavské střídačky Pavel Patera dodal: „Padesát minut byly Vary lepší, my jsme nedělali to, co bychom měli – nedobruslovali jsme, nedohrávali jsme, když ano, tak ve chvílích, když už tam nebyl puk, z toho pak plynula vyloučení. Za poslední desetiminutovku ale klobouk dolů před kluky, že prostě nechtěli prohrát. Za posledních deset minut a prodloužení jsme si druhý bod zasloužili.“

Boleslav skutečně nepřipomínala většinu zápasu druhý tým tabulky. Ve 4. minutě navíc prohrávala, když do prázdné branky zakončil hostující kombinaci Tomáš Rachůnek. Domácí srovnali čtyři minuty po první přestávce, když dvakrát tečovaná střela Martina Ševce skončila v brance, přičemž gól byl připsán původně Radimu Zohornovi, po zápase pak byl dodatečně uznán Jegličovi.

V polovině zápasu pak vrátil Varům vedení po další pěkné kombinaci Vojtěch Polák a na 3:1 pro hosty zvýšil v málokdy vídaném protiútoku pěti proti jednomu obránci z pravého křídla varský bek s mladoboleslavskou minulostí Matěj Stříteský. „Byla to taková situace all-in. Buď to mohlo skončit gólem, nebo průšvihem na druhé straně,“ hlásil po zápase střelec. To už byl v domácí brance Justin Peters, který nahradil zraněného Krošelje. Aniž by si sáhl na puk už jej musel lovit ze své branky. Další gól pak ale v dalším průběhu zápasu nepustil

Boleslav se vrátila do hry deset minut před koncem třetí periody. A to díky dvěma využitým přesilovkám. Nejprve snížil na brankovišti důrazný Jeglič, vyrovnání neslo podpis Adama Zbořila, který si vyměnil touš s Jakubem Klepišem a pak jej poslal neomylně do horního rohu Novotného klece.

V samotném závěru základní hrací doby ještě mohl strhnout tříbodové vítězství na stranu Bruslařů kapitán Martin Ševc, ale Novotný, který si mezi tím stihl proti sobě poštvat domácí fanoušky, byl tentokrát na místě.

V prodloužení byl však krátký na střelu Jegliče, který doplnil trojici svých spoluhráčů při další signalizované výhodě. Vítěznou brankou tak završil hattrick.

BK Mladá Boleslav – HC Energie Karlovy Vary 4:3 pp

Branky a nahrávky: 25. R. Zohorna (Jeglič, Fillman), 50. Jeglič (Ševc, Skalický), 57. Zbořil (Klepiš), 62. Jeglič (Pláněk, Zbořil) - 4. T. Rachůnek (Eminger), 30. V. Polák (Kohout, Černoch), 34. Stříteský (Koblasa, O. Beránek). Rozhodčí: Hodek, Micka – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:9 navíc Zbořil a Skalický (oba MB) 10 minut OT. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3689.

Mladá Boleslav: Krošelj (33. Peters) – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrdinka – Klepiš, Zbořil, Skalický – Šťastný, Jeglič, R. Zohorna – Kašpar, Bičevskis, Lunter – J. Stránský, Najman, Flynn.

Karlovy Vary: Novotný – Stříteský, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Rohan, Eminger, Šafář – Flek, Gríger, T. Rachůnek – O. Beránek, T. Mikúš, Koblasa – Kohout, Černoch, V. Polák – Vondráček, Vildumetz, Zabloudil.