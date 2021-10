„Právě v těch přesilových hrách jsme měli rozhodnout, měli jsme jich totiž dost,“ podotkl domácí Mojmír Trličík. „Soupeř přijel s taktikou s přehuštěným obranným prostorem před svou brankou a tam těžko něco procházelo. I když těch šancí jsme si vytvořili dostatek. Místy to vypadalo, že kdybychom hráli další dvě hodiny, tak ten gól nedáme. Nakonec padl, ale už to bylo v situaci, kdy nám zbývalo strašně málo času.“

Podle obou trenérů o výsledku rozhodly nevyužité přesilovky Slezanů v prostřední třetině. „Kluci si šli trpělivě za výhrou, čehož dosáhli i díky výbornému defenzivnímu výkonu. Ten byl navíc podpořen výkonem brankáře Krále, takže vezeme domů tři body, které nutně potřebujeme a jsme za to samozřejmě rádi,“ řekl po utkání kouč Benátek Valdemar Jiruš.

V Polárce byli Středočeši dokonce jen pár vteřin od čistého konta. V utkání výbornému brankáři Královi, který čelil téměř čtyřiceti střelám, ji sebrala až jedna z posledních sedm vteřin před koncem. O body ale gólová teč Christova hosty nepřipravila. V 55. minutě Šír jistil těsné vedení, které parádním gólfákem do horního růžku vystřelil v úvodní části Kunst.

