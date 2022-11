Celkem rychle hostům vystřelil úvodní vedení David Šťastný, domácím se ale poměrně záhy podařilo skóre utkání otočit. Ovšem ne na dlouho, ještě v prvním dějství vyrovnal na 2:2 Pavel Kousal. Po prostřední dvacetiminutovce vedli Energetici, přičemž vyrovnat mohl v polovině utkání opět Kousal, nařízené trestné střílení ale nevyužil, v úvodu té třetí ale srovnal krok se soupeřem svým prvním gólem v této sezoně obránce Adam Jánošík. Zápas nakonec dospěl až do samostatných nájezdů, ve kterých byli úspěšnější domácí.

V pátek se Bruslaři představí počtvrté v řadě na soupeřově kluzišti, když hrají v Brně. Doma si zahrají v neděli 27. listopadu, když přivítají mezi fungl novými mantinely v televizním utkání Litvínov.

"Do utkání jsme vstoupili dobře, hned jsme využili přesilovou hru a cítili jsme, že bychom mohli mít trochu navrch. Bohužel úplně nepochopitelně jsme naopak přestali hrát a soupeři jsme nabídli dva góly a najednou se to otočilo a byl to spíš boj a čekání na to, kdo udělá chybu. Dvakrát jsme prohrávali, jsem rád, že jsme našli sílu a dotáhli jsme na 3:3. Nájezdy jsme bohužel nezvládli. Pokud dá soupeř dva góly a my nedáme žádný, tak je jasné, že zvítězí," postěžoval si boleslavský kouč Ladislav Čihák.

Na domácí straně pochopitelně panovala spokojenost. „Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Ve třetí třetině jsme chtěli udržet vedení, to se ale nepovedlo, soupeř měl velký tlak do branky a podařilo se mu vyrovnat. V prodloužení si myslím, že jsme byli aktivnější a v nájezdech úspěšnější,“ řekl varský trenér Vojtěch Šik.

Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 4:3 sn

Branky a nahrávky: 14. Huttula (Rachůnek), 18. Kružík (Rulík), 24. Gríger (Rachůnek, Huttula), rozhodující nájezd Černoch – 6. Šťastný (Pláněk, Kotala), 18. P. Kousal, 45. Jánošík. Rozhodčí: Horák, Šindel – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1.

Vary: Habal – Huttula, Plutnar, Bartejs, Dlapa, Pulpán, Havlín, Rulík – Bernad, Rachůnek, Gríger – Chalupa, Koblasa, Černoch – O. Beránek, Redlich, Jiskra – Kohout, Osmík, Kružík.

Boleslav: Novotný (24. Krošelj) – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Kantner, O. Najman, Åberg – Šťastný, Fořt, J. Stránský – M. Beránek, Závora, P. Kousal – Kotala, Bičevskis, Lunter.