Středočeši měli možnost držet prapor od první třetiny. Hned třikrát totiž hráli přesilovku, ale ve všech případech selhali – v obrovské šanci vychytal Stránského domácí brankář Čiliak, při dalším pokusu Jääskeläinena pomohla slovenskému gólmanovi tyč.

Co se v úvodním dějství nepovedlo Mladé Boleslavi, to zvládl Motor zkraje druhé třetiny. V třiadvacáté minutě se z početní výhody prosadil důrazný Daniel Voženílek, který ze vzduchu doklepl za Růžičku střelu Pavla Pýchy a postaral se tak o první gól zápasu. Hostům nevyšla ani trenérská výzva, sudí trefu uznali za regulérní.

Boleslav se snažila o odpověď, v další stoprocentní situaci se objevil znovu Jan Stránský, radost z vyrovnání do odkryté klece ale Bruslařům překazil na poslední chvíli obětavým zákrokem Pýcha. Svěřenci koučů Pavla Patery a Radima Rulíka měli v prostřední dvacetiminutovce k dispozici další dvě přesilovky, českobudějovická obrana v čele se skvělým Čiliakem však znovu odolala.

Také ve třetí třetině se jako první přihlásili o slovo Jihočeši, pokus Allena ovšem proletěl těsně vedle Růžičkovo tyče. I v této části utkání měli rozhodčí napilno, jen do 52. minuty řešili celkem šest trestů. Ten nejtvrdší – 5 plus do konce zápasu – vyfasoval mladoboleslavský Dlapa. Jenže uběhlo jen pár vteřin a výhodu přesilovky 4 na 3 měli právě hosté. Zužitkovali ji na jedničku, Čiliakovo kouzlo odčaroval umístěnou střelou tahem Martin Ševc.

Budějovičtí si v závěru střihli ještě téměř minutovou přesilovku 5 na 3, v základní hrací době už ale rozhodující gól nepadl. Během šedesáti minut sudí rozdali úctyhodných sedmnáct trestů.

Následné prodloužení nakonec netrvalo ani minutu, o osudu bonusového bodu rozhodl bleskovou střelou mladoboleslavský David Šťastný. Ten tak zařídil svému celku první výhru v prodloužení v sezoně. Čekání Motoru na první úspěch naopak nadále trvá.

„V utkání jsme předvedli to, co by nás mělo zdobit. Pohyb, bojovnost a nasazení. Zápas ovlivnila spousta vyloučených na obou stranách. Bohužel jsme zase našli cestu, jak utkání prohrát. V závěru jsme vedli 1:0 a dostali jsme pětiminutovou přesilovku. Místo, abychom přidali další hřebíček do soupeřovy rakve, tak se necháme dvakrát vyloučit, dostaneme gól a potom prohrajeme v prodloužení. Kluci na tréninku i v zápasech poctivě makají, ale zatím za to nejsou odměněni. Bod je z takového utkání málo,“ měl jasno kouč Českých Budějovic Václav Prospal.

To jeden z kormidelníků mladoboleslavské střídačky Pavel Patera mohl být spokojený, jeho mužstvo začalo restart vítězně. „Bylo to vyrovnané utkání se šťastným koncem pro nás. Vůbec nám nevyšel vstup do druhé třetiny, kdy jsme zaslouženě dostali v přesilovce gól. Ve třetí třetině se nám podařilo otočit pětiminutovou přesilovku domácích, kteří hráli dobře, ale v prodloužení se to přiklonilo k nám,“ popsal Patera.

Mimochodem – na střídačce tak proti sobě stáli Pavel Patera a Václav Prospal, tedy bývalí hráči, kteří mají dohromady šest zlatých medailí ze světových šampionátů a navrch zlato a bronz z olympijských her. Podruhé v sezoně slavil Patera.

České Budějovice – BK Mladá Boleslav 1:2 pp. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 23. D. Voženílek (Pýcha, Michnáč) - 53. Ševc (Šťastný), 61. Šťastný (R. Zohorna, Ševc). Rozhodčí: Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 9:8. Využití: 1:1. Střely na branku: 29:23. Hráno bez diváků.

České Budějovice: Čiliak - Vydarený, Plášil, Pavel, Allen, Pýcha, Slováček – Prokeš, Christov, Voženílek, Novák, Přikryl, Beránek, Karabáček, Indrák, Doležal, Raška, Michnáč, Jonák.



Mladá Boleslav: Růžička - Ševc, Šidlík, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Klikorka – Šťastný, R. Zohorna, Lunter, Jääskeläinen, Zbořil, Kotala, Kousal, Najman, Flynn, Stránský, Bičevskis, Strnad.