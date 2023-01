V kádru Mladé Boleslavi již není útočník Matyáš Kantner, jenž zamířil do KalPy Kuopio, z Finska naopak přišel osmnáctiletý obránce Aleš Čech. Stříbrný medailista z posledního mistrovství světa juniorů by měl již v pátek hrát.

Kantner jde do Finska, opačnou letenku si objednal Aleš Čech

Jihočechům se stále nedaří dostat do klidnějších vod tabulky, doma však dokázali devátou Mladou Boleslav, na niž ztrácejí šest bodů, už jednou porazit. "U Boleslavi si musíme dávat pozor na její protiútoky, má v týmu samé výborné bruslaře. Mají dobrý přechod do útoku, to si musíme ohlídat," uvedl trenér David Čermák.

V dosavadních třech vzájemných zápasech aktuální sezony slavil výhru vždy domácí celek.

Páteční utkání třináctého Motoru s devátým Bruslařským klubem začíná na jihu Čech v 17:30 hodin.

V tátových stopách. Chtěl bych to dotáhnout dál než on, hlásí Nedorost junior