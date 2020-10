Potvrzeno! Tuzemská hokejová smetánka našla své útočiště v Dobříši. Právě tam se na otevřeném kluzišti bude v době pandemických opatření připravovat při nejmenším pět klubů, z nichž čtyři jsou zástupci extraligy a jeden Chance ligy. Kromě Sparty Praha, o níž se v tomto směru již dříve spekulovalo, a která vše v úterý odstartovala, jde i o Mladou Boleslav, Plzeň, královehradecký Mountfield a pražskou Slavii.

Na dobříšském ledě jako první trénovala Sparta Praha. I s reprezentantem Romanem Horákem. | Foto: Deník / Martin Vondra

Je to paradox. V souvislosti s dobříšským zimním stadionem se dlouhá léta diskutuje o jeho špatném stavu a potřebě rekonstrukce, především co se týče nutnosti zastřešení. Toho se ovšem kluziště ne a ne dočkat, přestože už v roce 2017 ho tehdejší vedení zahrnulo do plánů jako jednu z etap plánované rekonstrukce (společně s instalací nové technologie chlazení), jejíž celkové náklady se měly pohybovat okolo 45 milionů korun. Dokonce si nechalo vyhotovit i architektonickou studii.