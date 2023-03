Přesto základní část Mladé Boleslavi nebyla zdaleka podle představ. Jak bylo zmíněno, mužstvo skončilo až na desátém místě a v průběhu sezony prošlo také výměnou trenérů, když Ladislava Čiháka nahradil právě zkušený Kalous. I pak ale mužstvo nepodávalo ideální výkony a například na přelomu ledna a února prohrálo šestkrát v řadě.

„Přišel jsem v půlce ledna a musím říct, že rozpoložení týmu po psychické stránce nebylo ideální. Tým se pohyboval ve spodních patrech tabulky a byl tam otazník, jestli vůbec zvládneme uhrát předkolo. Společně s kolegy jsme se snažili navodit pozitivní atmosféru, abychom si více věřili, byli silnější na puku a měli víru v to, že záleží na nás, jak budeme hrát, a nikoliv na soupeři,“ vysvětluje Kalous s tím, že vytyčené cíle se jemu a jeho asistentům povedlo splnit.

„Kluci si ve hře začali dovolovat víc. Samozřejmě jsme se snažili pilovat i některé systémové věci, abychom měli šanci uhrát dobré výsledky. Na konci základní části to bylo kostrbaté nebo řekl bych takové trošičku nahoru dolů, odehráli jsme sice velmi dobré zápasy, některá utkání se nám ale příliš nepovedla. Přišly i zápasy, které byly hodně dobré, ale zase nedopadly výsledkově,“ popisuje boleslavský trenér s tím, že mužstvo se trápilo v zakončení.

„Dostávali jsme se do šancí, ale naše bolest, co se týče jejich proměňování, se často promítla i do konečného výsledku. Věřím ale, že postupně tlak do brány a dobré clonění brankáři ještě vylepšíme. Nakonec to snad přijde i s tím kořením, to znamená s góly,“ dodává.

Ke konci základní části už se mužstvo pomalu začalo zvedat. V Hradci Králové zvítězilo 4:3 po samostatných nájezdech, následně doma porazilo Plzeň 4:2 a v posledním kole vyhrálo i v Třinci, kde oslavilo výsledek 3:2.

„Hráli jsme s dobrými týmy a ověřili si, že je můžeme porazit. Určitě to klukům k sebevědomí pomůže,“ myslí si Kalous.

Jeho svěřence nyní čeká souboj na tři vítězné zápasy s brněnskou Kometou, která se umístila na sedmém místě. Právě na její lavičce navíc Kalous v minulosti působil.

„Samozřejmě ten tým dobře znám a všichni víme, že jsou velmi silní. V play off bývají ještě silnější a v domácím prostředí jsou pro ně fanoušci opravdu něco jako šestý hráč týmu. Lidé tam dokáží vytvořit neskutečné prostředí. Bouřlivá atmosféra nabudí domácí hráče i soupeře. Spoléhám na to, že to bude platit i v našem případě, a atmosféra nás vyburcuje k ještě lepším výkonům,“ přeje si zkušený kouč.

Jeho tým se postaví Kometě na jejím ledě poprvé už ve středu od 19 hodin. Druhé utkání se pak bude hrát hned o den později od 18 hodin a na mladoboleslavský led se série přesune v sobotu od 17 hodin.

