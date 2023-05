Hokejisté BK Mladá Boleslav hlásí zvučné jméno do útoku. Z Finska přichází zkušený forvard Juhamatti Aaltonen.

Juhamatti Aaltonen | Foto: BK Mladá Boleslav

Vypisovat hokejový životopis nejnovější mladoboleslavské posily by vydalo na několik řádků. Proto za vše vypíchněme:

mistr světa z roku 2011, bronzová medaile z olympijských her 2014 a trojnásobný mistr finské ligy. Sedmatřicetiletý Juhamatti Aaltonen bude chtít přidat další úspěchy právě v týmu BK Mladá Boleslav.

"V mých očích máme poměrně mladý tým, a tak jsem si přál někoho zkušenějšího," říká na adresu Aaltonena, kterému bude tuto neděli osmatřicet let, sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc. "Juhamatti má už ledacos za sebou, ale pořád je velmi odhodlaný a má zájem zkoušet nové věci," dodává.

Od člena širšího kádru finské reprezentace, který se letos jen těsně nedostal na mistrovství světa, si Martin Ševc slibuje zkušenost a nadhled v útočných řadách. "Očekáváme samozřejmě produktivitu a pomoc v přesilových hrách," říká.

Svou kariéru zahájil Juhamatti Aaltonen v týmu Kärpät, se kterým v letech 2007 a 2008 dvakrát vyhrál finský šampionát. Po letech strávených v Kärpät se Aaltonen přestěhoval do Lahti, kde odehrál svůj průlomový ročník, v němž v 58 zápasech základní části vstřelil 28 gólů a zaznamenal 49 bodů. S Pelicans podepsal pětiletou smlouvu, která mu ale dávala možnost hrát i v jiných ligách. Této opce ve smlouvě využil na jaře 2010, kdy odešel do ruského klubu Metallurg Magnitogorsk. Po dvou sezonách podepsal smlouvu se švédským klubem Rögle BK z tehdejší Elitserien. Sezonu 2012/2013 tak strávil ve Švédsku a přispěl 31 body ve 42 zápasech základní části.

Po sezónním návratu do svého původního finského klubu Kärpät, kde ovšem vyhrál titul a stal se nejlepším útočníkem play off, se Aaltonen v létě 2014 upsal svému třetímu finskému týmu a jedinému účastníkovi KHL, Jokeritu. Nadcházející sezonu se už zase stěhoval, tentokrát do Helsinek, načež se pro ročník 2017/2018 vráčil do Rögle BK, kde už jednou byl. Ve Švédsku se pak ještě přesunul do Skellefteå AIK. Následovaly dva návraty na místa, kde už to dobře znal – k Pelicans a do Kärpätu. Do BK Mladá Boleslav přichází po ročním působení v Jukuritu, kde byl poprvé ve své kariéře kapitánem.

"Mladá Boleslav o mě projevila zájem a já si řekl – proč ne? Českou extraligu jsem nikdy nehrál, ale vždycky se mi líbila. Líbí se mi, jakým stylem Češi o hokeji přemýšlí," říká nová mladoboleslavská posila. Ten se letos jenom těsně neprobojoval do kádru finského týmu na o víkendu skončené domácí mistrovství světa.

