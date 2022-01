„Po herní stránce jsem velice spokojený, nejsem bohužel spokojený s tím, jak k tomu přistoupili rozhodčí,“ řekl po utkání trenér rezervy Jiří Klikar a navázal: „Nebudu se k tomu dál vyjadřovat, ti, co tady byli, tak to viděli, ale myslím si, že jsme bojovali. Nechci říkat, že jsme si ty body zasloužili, kdyby to ale probíhalo podle všech pravidel, tak bychom je měli. Klukům děkuji, hráli jsme perfektně. Jsem spokojený, akorát jsme prohráli, ale nemyslím si, že to bylo naší vinou.“

Boleslav ztratila vedení a pustila Hradec do čela

Utkání přineslo třicet vyloučení, některá dokonce na další čas než jsou dvě minuty. Drtivá většina gólů padla při nestandardním počtu hráčů na ledě. Jan Kadeřábek dostal necelých pět minut před koncem za svůj komentář na adresu rozhodčího trest ve hře. Domácí dohrávali v oslabení. Utkání končilo ve velkých emocích, které v posledních vteřinách vygradovaly vzájemnou potyčkou několika hráčů. Z boleslavského tábora později padala slova o vetování hlavního rozhodčího Doubka na budoucí zápasy.

„Vyloučených hráčů bylo opravdu hodně. Bylo hodně přesilovek a týmy je dokázaly využívat. Na užším kluzišti bylo k vidění hodně střel, oba týmy mohly pálit o sto šest. Na konci to byla divočina, dokonce se to pobilo. Emoce plály, ale to k hokeji patří,“ popsal zápas hrající kouč Čáslavi Ladislav Rytnauer. Důležitého vítězství si považoval: „Je to cenné vítězství, hrálo se o šest bodů. Soupeře jsme chtěli bodově docvaknout a to se povedlo. Navíc máme zápas k dobru.“

Benátky sahaly po prvních letošních bodech, závěr ale na ledě horalů zhořkl

Mladá Boleslav B – Čáslav 5:4 (2:2, 0:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Ďurač (Zvolenský, Mareš), 12. Rovný (Kadeřábek, Bartoš), 43. Ďurač (Bartoš), 54. Mareš (Ďurač) - 2. Sladký (Navrátil), 10. Barbora (Janata), 21. Navrátil (Sladký, Grauer), 25. Barbora (Janata), 32. L. Svoboda (Janata, Krpata). Rozhodčí: Doubek – Bašus, Záhora. Vyloučení: 13:14, navíc Kadeřábek (MBL) trest ve hře za nesportovní chování. Využití: 3:2. V oslabení: 1:1. Diváci: 111.

Boleslav: Vích – J. Kadeřábek, Dinga, Málek, Zvolenský, Kaulfus, Bartoš – Hochman, Tregl, Ďurač, Čermák, Rudolph, Milan Ficek, Mareš, Vondrlík, T. Kadeřábek, Moucha, Rovný.

Čáslav: Krištof – Bílek, Janata, Grauer, Šlejtr, Kulhánek, Svoboda – Tomek, Borovanský, Navrátil, Barbora, Krpata, Pipek, Ježek, Blažek, Sladký, Křišťan, Hejný.