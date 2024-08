Mladoboleslavští Bruslaři za sebou mají povedený herní vstup do letní přípravy. Domácím fanouškům společně s prvoligovým soupeřem z Litoměřic naservírovali hned jedenáct branek. K potěše domácích fans bylo sedm z nich do hostující branky.

„Bylo to pro nás první přípravné utkání. V sestavě jsme měli hned několik mladých hráčů, které jsme chtěli vidět. Nevěděli jsme, co od toho můžeme čekat. Jsme samozřejmě rádi, že se nám to povedlo dotáhnout do vítězného konce a nikdo se nezranil. Více se toho asi ukáže až ve čtvrtek při zápase s Plzní. Víme, že tady občas během tréninků ve velkém vedru bývá i mlha, tak jsme rádi, že jsme se tomu během utkání vyhnuli,“ řekl po vítězném zápase 7:4 nad Litoměřicemi za domácí střídačku Martin Slánský.

„Boleslav byla lepším v provedení těch malých věcí nebo třeba při situacích dva na jednoho, tam se ukázaly ten diametrální rozdíly mezi extraligou a první ligou. My jsme navíc dělali velké množství chyb při založení útoků a následně ve středním pásmu. Stále jsme v procesu začleňování nových mladých hráčů a ta zápasová sestava nebyla v nejsilnějším složení, v jakém jsme schopni nastoupit. Počítal bych ale, že kluci, co jsou tady na zkoušce, se o to porvou víc,“ dodal kouč hostů Jaroslav Nedvěd.

První zápas v zeleném dresu odehrála také posila z Plzně Aleksi Rekonen. Finský útočník zaznamenal v zápase dva kanadské body: „Jsem spokojený, že je první zápas za námi a vyhráli jsme. Ale nehráli jsme úplně dobře. Myslím, že začátek přípravy je těžký pro každého. Musíme hrát defenzivněji, což je ale někdy u těch prvních zápasů těžší. Prostě je to takhle asi běžné.“

Hned ve čtvrtek čeká Bruslaře další domácí prověrka. Právě pro zmiňovaného Rekonena bude dost pikantní. Přijede totiž Plzeň, jejíž dres v minulé sezoně oblékal.

BK Mladá Boleslav – HC Stadion Litoměřice 7:4

Branky a nahrávky: 5. Doležal, 17. Křepelka (Malínek, Bernad), 17. Pavlík (Gardoň), 47. Závora (Křepelka, Havlín), 49. Suchý (Lintuniemi), 51. Rekonen, 60. Lintuniemi – 12. Kuťák (Klikorka), 12. Bernovský (Koláček, Fábry), 43. Bernovský (Plos), 46. Plos. Rozhodčí: Pilný, Veselý – Thuma, Hynek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 422.

Boleslav: Růžička – Bernad, Pavlík, Čech, Lintuniemi, Havlín, Křepelka – Gardoň, Čajka, Malát – Rekonen, Suchý, Doležal – Malínek, Hradec, Závora.

Litoměřice: Volevecký – Klikorka, Horáček, Jebavý, Šindelek, Pavlát, Černohorský, Tomek – Ton, Kuťák, Pajer – Bernovský, Koláček, Chlubna – Plos, Tecl, Sihvonen – Hoch, Rulc, Fábry.