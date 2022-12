Na první větší šanci si museli diváci počkat až do poloviny první třetiny a hned z toho byl. Po dobrém tlaku hostů v útočném pásmu se dostal puk zpoza branky až k volnému Adamovi Najmanovi, který otevřel skóre zápasu. Boleslav mohla odpovědět bleskově, ale na druhé straně zachránila brankáře Kváču tyč. Naopak Liberečtí využili i svou druhou šanci, když na 2:0 zvýšil přesnou střelu z mezikruží Michal Birner. Obdobně dobrou mušku měl ale i v první přesilovce Pavel Kousal, který se trefil jako první z domácích. To stejné se ale povedlo i hostům, a když následně dorazil svůj únik do branky ještě Ordoš, byl stav po prvních dvaceti minutách 1:4.

„Bohužel první třetina rozhodla celý zápas. Tam nám utekl. Z naší strany byla první třetina špatná,“ věděl střelec jedné boleslavské branky Martin Beránek. „Asi jsme byli ještě pod stromečkem,“ dodal jeho spoluhráč Pavel Kousal.

Další gól padl pro změnu v oslabení a na svědomí ho měl domácí Martin Beránek, který ulej obráncům a trefil se mezi Kváčovy betony. Boleslav byla při chuti a za chvíli opět zvonila tyč za Kváčou, tentokrát po střele Beránka. Odměna za aktivitu přišla dvě minuty před koncem třetiny, když na rozdíl jediného gólu snížil Lantoši. Z laufu ale dostal domácí o chvíli později bek Lintuniemi, kterému za vlastní brankou ujel puk a Dlouhý trestal.

Tygři pak z kraje třetí třetiny ztrestali i Jeřábkovo vyloučení, když se podruhé v zápase prosadil Faško-Rudáš a vrátil hostům tříbrankový náskok. Při sedmém gólu Liberce, který vstřelil Flynn, si připsal čtvrtou asistenci Michal Ivan.

„Vstup do zápasu jsme prospali. Nebo ne prospali, ale nebyli jsme prostě stoprocentní. Naopak Liberec byl do utkání dobře nastavený. Mohu vyzdvihnout jenom druhou třetinu, kde jsme se dotáhli i ve skóre, ale bohužel pak přišel gól na 5:3. Liberec si zasloužil vyhrát,“ řekl po zápasu kouč domácích Petr Haken.

Jiří Kudrna za hosty ještě dodal: „Podali jsme výborný týmový výkon, což se odvíjelo od našeho dobrého pohybu. Byli jsme produktivní a vyšla nám koncovka. Jsme rádi, že jsme utkání v Boleslavi, které je vždycky těžké, dokázali vyhrát.“

Bruslaři hrají další zápas hned ve středu, kdy zajíždí k televiznímu utkání do Vítkovic, doma se v tomto roce představí naposledy v pátek. Ve středočeském derby hostí od 17.30 hodin kladenské Rytíře.

BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 3:7

Branky a nahrávky: 15. P. Kousal (Lintuniemi), 23. Beránek, 38. Lantoši (Kotala, Lintuniemi) - 11. A. Najman (Frolík, Ivan), 13. Birner (Filippi, Ivan), 18. Faško-Rudáš (Flynn, Ivan), 19. Ordoš (Kolmann), 39. Dlouhý, 42. Faško-Rudáš (Flynn), 47. Flynn (Melancon, Ivan). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 3588.

Boleslav: Krošelj (od 21. Novotný) – Jeřábek, Jánošík, Pláněk, Bernad, Křepelka, Lintuniemi, Štich – P. Kousal, Lantoši, Beránek – J. Stránský, Fořt, Eberle – Kantner, O. Najman, Hradec – Šmerha, Bičevskis, Kotala.

Liberec: Kváča – Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, Štibingr, Kolmann – Faško-Rudáš, Filippi, Birner – Flynn, A. Najman, Frolík – Rychlovský, Jelínek, Ordoš – Dlouhý, Vlach.