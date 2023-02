Fakta - branky a nahrávky: 1. Jank, 21. McCormack (Eberle), 31. Zachar (R. Pavlík) – 7. O. Roman (Lantoši, Malát), 15. Söderlund (Pýcha, Lintuniemi), 54. Pláněk (Lintuniemi, Bičevskis), rozh. náj. Kel. Klíma. Rozhodčí: Jeřábek, J. Ondráček I – J. Ondráček II, Hnát. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 4274. Třetiny: 1:2, 2:0, 0:1 – 0:0. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandić, Marcel – Lev, Cingel, Eberle – Werek, Lalancette, Okuliar – Jergl, Kev. Klíma, Perret – Smoleňák, Zachar, R. Pavlík. BK Mladá Boleslav: F. Novotný – Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, R. Jeřábek, Štich – Lantoši, O. Roman, Malát – Kel. Klíma, Bičevskis, Söderlund – Šťastný, O. Najman, Šmerha – J. Stránský, Dvořáček, Lunter – D. Přibyl.

Hradec měl skvělý vstup do utkání, když hned po 38 vteřinách potrestal chybu Novotného Jank. Zbytek první periody však ovládli Bruslaři. Nejprve z dorážky vyrovnal Roman. Následně hradecké obraně pláchl Söderlund – 1:2.

Bleskový gól se povedlo Hradci vstřelit i po změně stran. Tentokrát z prostřední části uteklo teprve dvaadvacet vteřin a přesnou střelou na zadní tyč srovnal McCormack. Východočeši se dostali do vedení krátce po polovině zápasu. Okuliar s Radovanem Pavlíkem vybojovali v útočném pásmu kotouč, druhý jmenovaný ho předložil Zacharovi, jenž vymetl šibenici. V poslední třetině nejprve neproměnil velkou šanci Lev a hosté trestali v početní výhodě. Pláňkovu střelu nedokázal Kiviaho vyrazit, naopak si ji hokejkou srazil do horního rohu branky – 3:3.

Další branka v základní hrací době nepadla, proto se šlo do prodloužení. V něm měla velkou šanci na rozhodnutí Boleslav, když po vyloučení Perreta hrála přesilovku čtyř proti třem, jenže Kiviaha nikdo ze střelců nepřekonal, proto o vítězi musely rozhodnout samostatné nájezdy. A ty se mnohem lépe povedly hostujícímu celku. V úvodních dvou sériích proměnili Kelly Klíma a Šmerha, zatímco hradecké střelce vychytal brankář Novotný. Lvi tak ze zápasu odešli poraženi po více než měsíci.

"Jsme rádi, že jsme zápas zvládli za dva body a můžeme být relativně v klidu. Do zápasu jsme vstoupili špatně, udělali jsme chybu a soupeř nás hned potrestal. To nás paradoxně nakoplo. Ve druhé třetině jsme začali vymýšlet a začali jsme hrát nesmyslné vracení kotoučů do třetiny, a to nás stálo vítězství. Po druhé třetině jsme si v kabině něco řekli. Třetí třetinu jsme zvládli, dali jsme gól z přesilovky. Hráli jsme to, co jsme si řekli. Vycházelo nám to. Jsem rád, že jsme to zvládli. Klukům patří poděkování, že to nevzdali a tu třetí třetinu zvládli a že jsme to dotáhli do vítězného konce v nájezdech," těšilo boleslavského kouče Václava Pletku.