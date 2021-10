Hodně rozdílné víkendy prožily dva středočeské celky v Tipsport extralize. Zatímco Boleslav oba své zápasy vyhrála, a navíc ani jednou neinkasovala, kladenští Rytíři se moc nepředvedli. Po pátečním debaklu 1:8 prohráli i nedělní zápas, kdy los svedl oba Středočechy proti sobě.

„Jsem rád, že máme oba brankáři i tým dobrou formu,“ komentoval po zápase boleslavský gólman Gašper Krošelj. Ten navázal vychytanou nulou proti Kladnu na stejný kousek svého kolegy Jana Růžičky ze Zlína z pátečního utkání.

Jejich profesní kolega v kladenském dresu Landon Bow inkasoval ve městě automobilů třikrát. Domácí hokejisté mu zásahy dávkovali rovnoměrně – v každé periodě jeden. Skóre otevíral v sedmé minutě slovenský střelec Miloš Kelemen, když se dostal k dorážce Moravcovy střely. Druhý gól přidal hned z kraje prostředního dějství Jakub Kotala, který využil dvojnásobnou přesilovku Mladé Boleslavi. Domácí útočník je navíc s osmi góly na aktuálně děleném prvním místě v tabulce extraligových střelců. „Asi bych to nepřeceňoval, je teprve třinácté kolo. Když budu první i na konci soutěže, tak si o tom můžeme povídat,“ smál se boleslavský sniper.

Třetí třetina se v Boleslavi protáhla o dvacet minut, neboť v její polovině prasklo po Eberleho zásahu tvrzené sklo, a kromě zametání střepů se muselo i měnit. Hned po zahájení hry měli hosté velkou šanci na srovnání, ale ani tu nevyužili. V závěru to zkusili ještě se šesti hráči v poli, ale z tlaku resultovalo pouze vyloučení a v následném oslabení také třetí inkasovaná branka z Raškovy hole. Pro letní mladoboleslavskou posilu z Českých Budějovic šlo o první gól v zeleno-bílém. „Musíme zlepšit disciplínu. A to nemyslím jenom, co se vyloučení týká. Ale i tu herní a taktickou,“ hlásil po zápase hostující obránce Jakub Suchánek.

„Po našem pátečním výsledku 1:8 s Plzní s velkým respektem a na naší hře to bylo v první třetině hodně vidět. Od druhé třetiny jsme se zlepšili a ve třetí části jsme měli několik šancí, ale pokud je nevyužijeme, tak bez gólu se bodovat nedá,“ přidal své hodnocení také kladenský lodivod David Čermák.

Spokojený po výhře však nebyl ani domácí kouč Radim Rulík: „Neodehráli jsme dobrou partii, neměli jsme nasazení, které bychom potřebovali a díky tomu, že nás držel gólman a Kladno nedalo gól, jsme to uhráli. Ale nebyl to výkon, který bychom chtěli a uměli.“

Po nedělní rundě 13. extraligového kola zůstávají Bruslaři i nadále na prvním místě soutěže, Rytíři jsou naopak pořád předposlední. Boleslav hraje další zápas hned v úterý, kdy v Curychu zakončí letošní putování Ligou mistrů. Kladno hostí ve čtvrtek brněnskou Kometu.

BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno 3:0

Branky: 7. Kelemen (Moravec), 22. Kotala (D. Šťastný, Claireaux), 58. Raška (Claireaux). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Lučan, Kis. Vyloučení: 5:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3379.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Moravec, Bernad, Jánošík, Šidlík – Šťastný, Fořt, Kelemen – P. Kousal, O. Najman, Lunter – Raška, Claireaux, Kotala – J. Stránský, Bičevskis, Eberle.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Wood, Baránek, Suchánek, Donaghey, Nilson – Kristo, Plekanec, Hlava – Beran, Kubík, Dvořáček – Melka, Filip, Račuk – Bláha, Pitule, Hajný.