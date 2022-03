Do Boleslavi přišel před sezonou s vizitkou nadějného střelce. V základní části extraligy se ale dvaadvacetiletý Miloš Kelemen prosadil „jenom“ pětkrát. V únoru si přivezl z olympiády v Pekingu bronzovou medaili. A teď neskutečně řádí v play-off. V deseti odehraných duelech zapsal deset bodů, když k sedmi gólům přidal ještě tři asistence. Pátý zápas čtvrtfinálové série v Hradci Králové rozhodl tečí Ševcovy střely právě on a poslal Bolku mezi nejlepší čtyři celky letošního ročníku.

Má vaše forma nějaký strop?

Nedokážu říct, fakt se snažím odevzdat všechno, maximum pro tým, abychom byli úspěšní. Jsem rád, že padají i góly, ale ten umí dát všichni. V další sérii bude potřeba, abychom zase začali hrát naplno.

Představoval jste si před prodloužením, jak to rozhodnete?

Musím říct, že trošku ano. I v zápase jsem tam měl pár dobrých šancí, i v prodloužení, když jsem to tam zkoušel bekhendem. Na střídačce jsem si pak řekl, že by to mohlo přijít. Jsem rád, že Švícko to tam pěkně nahodil, viděl mě tam, že jsem před brankou volný. A teč? Je to o štěstí, jestli to trefí gólmana nebo ne.

Dá se říct, že jste byl klíčovým mužem celé série?

Nevím, samozřejmě góly mi tam padly, ale byl to fakt týmový výkon. Několikrát nám to v závěru vyrovnali. Ukázali jsme ale sílu kolektivu a v prodloužení jsme to vždycky zlomili na naši stranu, což je fakt super. Těšíme se na další sérii.

Dá se v celé sérii najít nějaký zlom? Třeba váš vítězný nájezd ve třetím utkání?

Může to tak být. V takových sériích jsou nájezdy loterie, tým to dokáže zlomit. Samozřejmě i další prodloužení nepřidá na psychice, sami jsme cítili po zápasech, že toho bylo dost. A když se prohraje, tak je únava více cítit. Takže se to mohlo i tam zlomit.

Třikrát v řadě jste zvládli zápas, který se nerozhodl v základní hrací době. Šlo i o psychiku?

Taky, ale nás nemůže nic zlomit. Stále to byl vyrovnaný zápas, už se nehraje o body, ale na výhry. Stále to bylo naplno, naštěstí jsme to zlomili.

Byla série s Hradcem náročnější než předkolo s Plzní?

Fyzicky určitě, hráli fakt tvrdě. Myslím, že série byla dobrá i pro diváky, vždycky se to nějak zamotalo. Sice to končí 4:1, ale všechny zápasy byly o jeden gól.

Teď máte týden volno, jste za to rádi?

Určitě. Kvůli předkolu jsme hráli vlastně nonstop. Teď si trochu oddychneme a připravíme se na Třinec.

Nezbrzdí vás to v laufu?

Ne, nemyslím si. Potřebujeme si i my oddechnout, bylo toho dost. Byli bychom připravení hrát i zítra, ale oddychneme si. Možná jeden dva dny, zase nemáme pauzu měsíc, ale pár dní. Je potřeba mít i nějakou přípravu před další sérií.

Kde se vzala vaše forma pro play-off?

Samozřejmě víme, že máme dobrý tým. Věříme si, k tomu pomohly i ty výhry. Máme na to. Jsme fakt šťastní, že se nám to daří.

Po deseti letech končí vítěz základní části už ve čtvrtfinále. Čím to bylo?

Máme kvalitní hráče, kvalitní tým. Play-off se hraje naplno, nadoraz. Zvládli jsme to. Nedívali jsme se na to, jestli jsou první nebo předposlední. Museli jsme vyhrát čtyři zápasy, což se nám podařilo.

Ke konci základní části jste málem spadli do hry o baráž, teď jste v semifinále. Kde se sezona zlomila?

Asi před tím play-off. Výkony byly z naší strany zlé, naštěstí jsme to nastartovali, semkli jsme se jako tým a jdeme si dále svou cestou."

Napadne vás nějaký jeden moment, jeden zápas, ve kterém se to zlomilo?

Asi ta série s Plzní nás nastartovala. Tam se to zlomilo, začali jsme si věřit, že jsme lepší tým. A taky první zápas tady v Hradci. Sice jsme ho prohráli, ale vůbec jsme nebyli horším týmem. Řekli jsme si, že to můžeme úplně v klidu uhrát.