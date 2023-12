Tak trošku vlastní meducínku okusili hokejisté Mladé Boleslavi v Plzni. Nejlepší celek extraligy co do vyúžívání přesilových her tentokrát sám inkasoval v početní nevýhodě a to hned čtyřikrát.

Tomáš Mertl (vlevo) bojuje se soupeři z Mladé Boleslavi v pátečním utkání, které plzeňská Škoda vyhrála doma 5:0. | Foto: hcplzen.cz

Hokejisté Plzně vyhráli ve 24. kole extraligy nad Mladou Boleslaví vysoko 5:0 a ukončili sérii tří domácích porážek. Západočeši postavili svoji výhru na čtyřech využitých přesilových hrách. V plzeňských barvách se blýskl dvěma brankami a asistencí Aleksi Rekonen, tři kanadské body nasbíral Adrián Holešinský. Druhé čisté konto v sezoně udržel Dominik Pavlát. Trápící se Středočeši prohráli desáté z posledních dvanácti utkání a i nadále jsou poslední.

"Prvních deset minut jsme byli asi ještě v autobusu. Neměli jsme pohyb, hráli jsme pořád dozadu a nedokázali otáčet hru. Přitom jsme to v posledních zápasech absolutně nedělali. Pak jsme se sice trochu zvedli dvěma přesilovkami, jenže nás srazila nedisciplinovanost, které jsme se v uplynulých zápasech vyvarovali. Bohužel jsme dnes od druhé třetiny všechno zdesetinásobili a udělali jsme zbytečné fauly. Nechali jsme jsme se vyprovokovat, včetně bitky. Z naší strany to byl katastrofální zápas. Musíme se o tom pobavit a nesmíme to už nikdy zopakovat. Poslední tři zápasy jsme měli nějaký styl a dnes jsme to úplně zbořili a budeme začínat od začátku," řekl po zápase hostující kouč Richard Král.

Po opatrném úvodu nabídl Gewiese faulem domácím přesilovou hru a Rekonen během ní přesným švihem z levého kruhu otevřel skóre. Hosté mohli rychle odpovědět také v přesilové hře, ale Skalický zblízka neprostřelil Pavláta a plzeňský gólman se štěstím přečkal i dvě šance na brankovišti nekrytého Järvinena.

Následně ve 12. minutě Lev vracející se z trestné lavice šikovně přihrál Söderlundovi, jehož zakončení z bezprostřední blízkosti zastavil gólman hostů Novotný. Závěr první třetiny patřil i díky další přesilovce Středočechům, jenže Indiáni přežili i gólovou příležitost explzeňského Maláta krátce před sirénou.

Po pauze převzali iniciativu domácí a ve 25. minutě Indrák z pravé strany trefil pouze pravou tyč. Za chvíli skvělým zákrokem vyrazil táhlou střelu Lva brankář Novotný, jenž chytal jubilejní 300. extraligový zápas. Ve 29. minutě se už Indiáni radovali z vedení 2:0, když díky ráně Poura bez přípravy z pravého kruhu využili i druhou přesilovou hru. Vzápětí diváky pobavila bitka mezi Houdkem a Jánošíkem, ale hosty nepovzbudila a naopak kvůli vlastní nedisciplinovanosti museli po polovině zápasu odbránit minutové oslabení ve třech.

Střelecky aktivnější domácí přesto 19 sekund před koncem druhé třetiny udeřili potřetí, když kombinaci Rekonena s Pourem zakončil úspěšně střelou z mezikruží Holešinský.

Do závěrečné dvacetiminutovky sice naskočili hosté ve snaze o korekci výsledku aktivněji, jenže se přes pozorného Pavláta neprosadili. Naopak se ve 49. minutě během další přesilovky prosadil po chytrém uvolněné od Zámorského před brankou volný Schleiss, o tři minuty později navíc potrestal trefou z prostoru mezi kruhy vyloučení Fořta aktivní Rekonen a dokonal debakl Bruslařů. Zbytek utkání se už pouze dohrával a Pavlát proti odevzdanému soupeři v poklidu vychytal nulu.

"Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, tlačili jsme se do útočného pásma k soupeři. Do poloviny utkání to bylo jen o branku. V náš prospěch rozhodl bojovný týmový výkon podpořený skvělým Dominikem (Pavlátem). Konečně jsme si pomohli speciálními týmy, hlavně jsme využili přesilovky. Kluci to tam dobře sehráli, byla tam snaha o zakončení. Vážíme si bodů a děkujeme týmu za výkon," dodal za domácí střídačku kouč Petr Kořínek.

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 5:0

Branky a nahrávky: 8. Rekonen (Söderlund, Zámorský), 29. Pour (Laakso, Holešinský), 40. Holešinský (Pour, Rekonen), 49. Schleiss (Zámorský, Lev), 52. Rekonen (Holešinský, Laakso). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 5:8, navíc Houdek - Jánošík oba 5 min., Lantoši 10 min. Využití: 4:0. Diváci: 3469.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Malák, Dujsík, Laakso, Piskáček, Kvasnička, Houdek - Schleiss, Mertl, Holešinský - Lev, Indrák, Söderlund - Rekonen, Jansa, Pour - Matýs, P. Straka, Hrabík.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Gewiese, Pyrochta, Osburn, Jánošík, F. Pavlík, Bernad, A. Čech - Lantoši, Fořt, Skalický - Aaltonen, Järvinen, Suchý - Krivošík, Malát, Šmerha - Rohdin, Závora, Dvořáček.