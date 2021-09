Jeho tým vede i po úterním svátečním kole extraligu. Sám David Šťastný byl před zápasem v čele kanadského bodování soutěže. V domácím utkání proti Litvínovu si připsal vítěznou trefu v nájezdech.

Zaskočil vás Litvínov svým výkonem?

Věděli jsme, jak hrají, že jsou nepříjemný soupeř. Nám se to stalo už vloni, že sem přijeli se šňůrou proher a porazili nás. Takže jsme se na to soustředili, a nakonec jsme rádi za dva body. V první třetině jsme byli lepší a mohli jsme dát nějaké góly. Pak by to mohlo být i klidnější.

Litvínov v Boleslavi neprohrál v základní hrací době čtvrtý zápas v řadě. Hrají styl, který vám nesedí?

Víme, jak se hrálo vloni. A proti Litvínovu to byl asi nejblbější zápas, co jsme v sezoně odehráli, tak si to člověk nějak pamatuje. I když pětkrát v řadě prohráli, tak pořád mají kvalitní hráče. Navíc ještě byli nahecovaní, mají odhodlání tu deku shodit. Věděli jsme, s čím přijedou. Skvěle jim zachytal gólman a kvůli tomu to bylo vyrovnané až do konce. Ale my jsme rádi, že jsme to zvládli.

Dnes jste připsal gól v nájezdech, a v kanadském bodování jste ve špičce…

Jsem rád, že jsem nějaké body nahrál, ale osobně se herně necítím ještě úplně ideálně, ještě to může být lepší.

Rozhodl zápas šťastný gól Davida Šťastného?

Asi to bude, jak říkáte. Bylo to se štěstím, ale i to ke sportu patří, takže to asi dopadlo, jak mělo.

Gól ještě potvrzovalo video, byl jste přesvědčený, že puk byl za čarou?

Gólman mi šel na naznačení, takže jsem si puk mohl ještě potáhnout, ale vystřelil jsem brzo. A pak jsem viděl, jak šel puk nad brankáře, tak jsem to tam očima ještě tlačil. Ale dobře jsem viděl, jak puk padal, tak se ještě dobře odrazil od betonu. Gól jsem viděl dobře, tak jsem se mohl hned radovat.

V zápase bylo video v akci třikrát. Nebylo to už trošku na hlavu?

Bylo toho hodně. Ale to se nedá nic dělat, rozhodčí si nebyli jistí, tak se raději šli podívat.

Šestá výhra ze sedmi zápasů, první místo v tabulce – dá se říct, že jste v laufu?

Nechci to nějak zakřiknout, ale daří se nám. V posledních zápasech už předvádíme to, co chceme hrát. O to víc nás pořád mrzí první dva zápasy, které jsme nezvládli, mohlo to být bodově ještě lepší.