Hodně rozesmutnělý přišel mezi novináře po prohraném zápase s Kladnem domácí útočník David Šťastný. Ještě aby ne, když jeho tým prohrál počtvrté v řadě (byť v posledních dvou zápasech bral vždy alespoň jeden bod za remízu po šedesáti minutách). V úterý to navíc bylo s předposledním Kladnem, kterému Bruslaři nedali ani jeden gól, byť na kanadského brankáře Landona Bowa vyslali 44 střel. Neujala se ale ani jediná. „Ztratili jsme body, které jsme měli získat. Zápas se nám moc nelíbil, ale nějaké šance jsme měli a kdybychom dali gól, tak to mohlo vypadat jinak. Ale děláme strašné až školácké chyby. Nejde nám to teď, takže se to hodnotí špatně,“ komentoval zápas boleslavský forvard.

Plekanec v Boleslavi: Remíza byla zasloužená

Postupem času už to vypadalo na stupňující se boleslavskou nervozitu, která se vkrádala na hokejky. „Je to možné. To je hokej, nějakou dobu už to hrajeme. Někdy se daří, někdy ne. Čím víc nás to bude svazovat, tím to bude horší. Chce to jít na led s čistou hlavou, ale to si říkáme před každým zápasem. Už šest zápasů o tom mluvíme, snažíme se něco najít. Ale sami vidíte, že to nejde. Strašně nás to se*e, mrzí nás to, ale nevím. Musíme začít každý od sebe,“ přemýšlel nahlas Šťastný.

Podle jeho slov Boleslav šance měla, ale něco tomu pořád chybí. „Bylo tam víc šanci, střely z mezikruží a další. Ale jako kdybychom si to ani nezasloužili, nic se k nám neodrazí. Dneska byl veliký gólman, tak byla škoda, že jsme nezkoušeli víc střílet do betonů na dorážku. Všechno jsme to prali nahoru a on jak je obrovský, tak to všechno měl,“ uzavřel hodnocení člen první boleslavské formace.

Boleslav má čtvrtou prohru v řadě. Jágrovi a spol. navíc nedala ani gól