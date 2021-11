Bruslařský útok hlásí hned několik zraněných hráčů. Trenéři Boleslavi si tak musí vypomáhat například juniory. V úterním zápase proti Spartě se objevili ve čtvrté formaci Jan Grim a Jan Závora. A s nimi nečekané křídlo: obránce David Bernad. „Kdybychom měli útočníky, tak tam nehraje. Ale je nás teď tak akorát do počtu. Berny je ale hodně ofenzivní, takže nám teď hodně pomáhá i jako útočník,“ komentoval, ne poprvé použitý tah, kouč Mladé Boleslavi Pavel Patera.

A nutno předeslat, že šlo o tah povedený. David Bernad totiž hned během prvního střídání čtvrté formace otevřel skóre zápasu. „Přiznám se, že v první chvíli jsem ani nevěděl, že to tam zapadlo. Snažil jsem se obstřelit obránce, který proti mně vystoupil. Když jsem to pak viděl ve zpomaleném záběru, tak to vypadalo, že jsem to i chtěl. Tak budeme říkat, že to tak bylo,“ smál se po zápase boleslavský obránce. V jeho případě navíc šlo o první gól v této sezoně. „Hrozně se mi ulevilo! Myslím, že všichni museli slyšet ten kámen, který ze mě spadl.“

Zápas se Spartou nebyl vůbec jednoduchý, Boleslav jej nakonec vyhrála rozdílem jediného gólu 3:2. „Byl to neskutečně těžký zápas. Ačkoliv Sparta prohrála šest zápasů, tak se podívejte, co mají na soupisce. To asi nejsou hráči, kteří by se z toho sesypali, a budou se bát hrát s pukem. Jsem velmi rád, že jsme to zvládli."

Jak těžké je ale pro obránce, byť ofenzivně laděného, nastupovat v útoku? „Užívám si to, ale dřina to je hlavně na hlavu. Občas se mi stane, když je vyloučený bek, že jdu na oslabení jako obránce. Pak je hrozně těžký přepnout: kam, kde, proč, v kolik… Je to náročnější, ale kluci mi s tím hrozně pomáhají. Dá se to přežít,“ prozradil Bernad s tím, že mu je samozřejmě stále bližší post obránce: „Obrana je mi bližší, hraju to víceméně celý život. Do útoku se ale taky rád podívám. Teď mi trenéři asi chtějí ukázat, jak to vypadá v útoku, abych pak pořádně bránil. Možná to je jejich úmysl."

V útoku si nezahrál poprvé, dnes to však měl o to těžší, že nastoupil ve formaci s dvěma mladíky: „Trochu složité to pro mě je v tom, že jsem měl vždycky k sobě někoho zkušenějšího, který mě naváděl, kam mám jet. Teď jsem dostal k sobě dva mladší hráče, kterým mám pomoct já. To je trochu složitější, když sám pořádně nevím, kde mám jezdit. Ale myslím, že jsme to zvládli celkem dobře. Za poslední dva zápasy jsme měli jen jeden větší závar v Liberci, jinak žádné chyby.“ Oba dva hráči si navíc připsali premiérové body při asistenci u Bernadova gólu: „Dřou, makají, mají můj obdiv. Dělají první i poslední, co mají. Dneska to vyvrcholilo tím, že mi vybojovali gól. K tomu není co dodat.“

„Ale puk jsme jim neschovali. Ten si nechají, až dají gól,“ dodal s úsměvem boleslavský (civilním povoláním) obránce.