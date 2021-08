V kádru Mladé Boleslavi je obránce David Bernad jediným pamětníkem poslední, a do letoška také jediné, účasti Bruslařského klubu v hokejové Lize mistrů. V ní mají letos Středočeši za sebou po sobotě dva odehrané zápasy. S elitními celky ze Švédska a Finska nasbírali jeden bod za porážku v prodloužení od Helsinek.

„Pro nás je to obrovská zkušenost, ale ještě více bych řekl, že je to motivace. Když vidíme, jakým způsobem hrají nejlepší hráči v Evropě, tak by mě upřímně zajímalo, jak to musí vypadat v KHL nebo v NHL,“ říká rodák z Písku, který se do Mladé Boleslavi přesunul v juniorském věku v roce 2013. A se smíchem dodává: „Nebo radši by mě to ani nezajímalo.“

Tak kvalitní zápasy už v srpnu si ale jednoznačně pochvaluje: „Frölunda i Helsinky jsou dlouhodobě nejlepší týmy v Evropě. Na druhou stranu zápasy v českém play-off jsou také hodně kvalitní. K tomu bych to asi přirovnal – zápas, kde se musí makat na sto dvacet procent, pokud chce tým uspět.“

Po čtvrteční porážce 1:4 od Švédů už Bruslaři odehráli s finským soupeřem podstatně vyrovnanější zápas, ze kterého nakonec vydolovali alespoň jeden bod: „Úplně bych neřekl, že ti soupeři byli nějak rozdílní. Helsinky jsou stejně jako Frölunda špičkovým evropským týmem. Ale největší rozdíl byl tentokrát v naší hře. Soupeře jsme se nezalekli a vlétli jsme na ně. Od začátku jsme diktovali tempo hry. Pak jsme měli horší vstup do druhé třetiny, kdy otěže drželi oni. Ale nakonec z toho byl pro diváky hodně koukatelný hokej a pro nás zase skvělá zkušenost. Škoda jenom toho závěru,“ litoval Bernad porážky v prodloužení.

Bruslaře ale zatím trápí koncovka. S tím souhlasí i sedmadvacetiletý obránce: „Jednoznačně rozhodla koncovka, to jsme si řekli hned po zápase. Musíme pracovat na předbrankovém prostoru. A to nejen u nich, ale i u nás. V sobotu to bylo podle možností, ale v prvním zápase to byla bída před naší bránou.“

Zápas proti finskému soupeři přinesl i bitku na konci základní hrací doby. „Ani nevím, kde to vzniklo, viděl jsem tam jenom nějaké pošťuchování při buly, ale to k tomu patří, nikdo nechce prohrát. My se chceme ukázat před domácím publikem, oni asi jako favorit zápasu hůř kousali ten výsledek. Takže byli trošku podráždění a my nechtěli pustit kostičku,“ hlásil po zápase David Bernad.

Toho čekají v tomto týdnu odvety na ledě stejných soupeřů. Ve čtvrtek hrají Bruslaři ve Švédsku, v sobotu pak v hlavním městě Finska.