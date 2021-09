Miloš Říha (Plzeň): „První třetina byla jednoznačně v naší režii, měli jsem pohyb i agresivitu. Vedení 1:0 nebylo špatné, jenže jsme přes nějaké šance nepřidali druhý gól. Neodskočili jsme, efektivita hry je nízká. Přišlo oslabení, odražený kotouč a 1:1. Znervozněli jsme a inkasovali druhý gól. Pohyb už pak nebyl takový. Ještě jsme se ale do zápasu vrátili a ani třetí třetina nebyla úplně špatná, byli jsme aktivní. Nicméně dvě chyby rozhodly zápas. Máme střely, nějaký tlak, ale dva góly jsou málo. Hokej z naší strany byl ale lepší než v Olomouci.“

Atmosféra na ledě zhoustla a před Krošeljem se do bitky pustili Kantner s Bičevskisem. Domácí Škodovka se tlačila za vyrovnáním a znovu Bulíř v šanci ještě neuspěl. Až v začínající 40. minutě v početní výhodě vrátil bekhendovou dorážkou zápas na začátek.

Jenže Boleslav v nebezpečných atacích pokračovala také ve druhé části a byla úspěšná. Předtím se sice ještě domácí Kantner utrhl do nájezdu, Krošelje přelstil bekhendovou kličkou, jenže puk poslal mimo tyče.

A to se Plzeňští oproti výjezdům na cizí led výrazně zvedli. Jenže z herní převahy v úvodní třetině vytěžili Západočeši jediný gól, který zařídil právě Bulíř. V čase 10:29 si po Kodýtkově nahození stáhl odražený puk a pohotovou trefou zblízka otevřel skóre. Šlo o jeho premiérový gól za Plzeň.

Ve čtvrteční předehrávce čtvrtého kola proti Mladé Boleslavi už Bulíř procitl. Skóroval hned dvakrát, jenže na bodový zisk to nestačilo. Škodovka potřetí vyšla bodově zkrátka a zůstala ve spodní části tabulky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.