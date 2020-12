Nezastavitelná mašina, nepotopitelný koráb, parta v laufu. To všechno sedělo na současný hokejový Třinec. Ve všech předchozích patnácti duelech bodoval, jen jedinkrát odcházel ze zápasu poražený. Zdařilé sérii je ovšem konec. Dalšímu zdaru Slezanů vystavila stopku Mladá Boleslav.

Oceláři přitom i proti Bruslařům začali neohroženě – ve dvanácté minutě otevřel skóre důrazný Petr Vrána, který do prázdné klece uklidil povedenou kombinaci elitního domácího útoku.

Jenže to bylo z pohledu Třince v první polovině utkání vše. Za dalších pět minut vyrovnal přesnou střelou Američan Conor Allen, čerstvá posila z Českých Budějovic. A když ze začátku druhé dvacetiminutovky využil bleskového protiútoku po nedotažené akci Zadiny Radim Zohorna, šla Mladá Boleslav do vedení. A to mohl být mančaft trenéra Václava Varadi rád, že v další mladoboleslavské příležitosti Allen orazítkoval jen tyč Kořenářovo svatyně.

Třinečtí ovšem zbraně nesložili a v závěrečné třetině se dostali k vyrovnání – šikovnou tečí se prosadil Filip Zadina, dočasná třinecká akvizice z Detroitu Red Wings.

Radost červenobílé střídačky ale trvala pouze pár chvil, osm minut před koncem základní hrací doby vrátil Mladé Boleslavi vedení Slovák Lunter, pro kterého šlo o třetí zářez v sezoně.

Ani stav 3:2 však nevydržel dlouho, vzápětí vyrovnal Martin Růžička, který poslal střetnutí do prodloužení. V nastaveném čase branka nepadla, a tak Mladá Boleslav poprvé v ročníku 2020/2021 okusila atmosféru samostatných nájezdů. Ty vyšly Bruslařům skvěle, trefili se Bernad i Flynn, naopak Krošelj vychytal čtyři domácí hráče. Středočeši tak brali bod navíc a vítěznou šňůru natáhli už na šest utkání v řadě.

„Bylo to kvalitní utkání z obou stran. Soupeř hrál velmi dobře, byl to vyrovnaný duel se spoustou šancí na obou stranách. Hrálo se neustále nahoru dolů, naše očekávání těžkého souboje se potvrdilo. Dělení bodů je spravedlivé, nájezdy jsou pak už vždy loterie. Remíza po základní hrací době ale odpovídala předvedené hře obou týmů, velmi kvalitních týmů. Remíza je zasloužená,“ popsal bitvu Marek Zadina, jeden z třineckých trenérů.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, celý duel byl vyrovnaný. Každý tým měl chvíli více ze hry. My jsme mohli na konci druhé třetiny odskočit do dvoubrankového vedení, to se nám ale nepovedlo. Třinec má velmi silný kádr, hraje výborně. Vždy, když jsme se dostali do vedení, tak oni srovnali. Remíza byla spravedlivá, v nájezdech se k nám otočilo štěstí. Nastoupila proti sobě dvě silná mužstva, za výsledek jsme rádi,“ zhodnotil klání kouč Boleslavi Pavel Patera.

Kde se jeho parta zastaví? V úterý hostí Olomouc.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:4 sn. (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12. P. Vrána (M. Stránský, Martin Růžička), 48. Zadina (Hrňa, Jašek), 53. Martin Růžička (P. Vrána, M. Stránský) – 17. Allen (Cienciala), 21. R. Zohorna (Šťastný), 52. Lunter (R. Zohorna). Střely: 29:28. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Rozhodčí: Hodek, Hejduk – Frodl, Komárek.



Třinec: Kořenář – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský, Hrňa, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký, Roman, Hrehorčák.



Mladá Boleslav: Krošelj – Šidlík, Ševc, Allen, Pláněk, Bernad, Fillman, Vacík – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, J. Stránský, Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis.