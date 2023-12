Hokejisté Mladé Boleslavi zapsali další porážku. Na domácím ledě podlehli Olomouci 2:4. Nedáváme puky před bránu, nechodíme tam, ty góly pak nemůžeme dávat, protože tomu nejdeme naproti,“ komentoval průběh zápase kouč Václav Pletka.

Tipsport extraliga, 25. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Olomouc | Foto: Jan Pavlíček

Více jak půl hodiny byli po prohraném zápase s Olomoucí zavřeni hráči BK Mladá Boleslav společně s trenéry a některými členy vedení klubu v šatně, než dorazili na pozápasové rozhovory. „V kabině jsme si toho řekli teď hodně. Byli jsme tam dlouho a každý si k tomu řekl své. Není to ale potřeba jenom říkat, ale pak to i dělat na ledě,“ okomentoval alespoň okrajově vážnost rozpravy jeden z nejzkušenějších borců v boleslavském dresu Ondřej Roman.

Ten svým prvním gólem sezony sice otevřel skóre zápasu. Byť ale Bruslaři šli v zápase s Morou do vedení, nakonec odešli jako poražený celek a to poměrem 2:4. Rozhodla druhá třetina, tu domácí prohráli 0:3. Za hosty se postupně trefili Macuh, Nahodil a Kunc, přičemž ve dvou případech se jednalo o gól v přesilové hře Olomouce. Po čtvrtém gólu hostů pak domácí vyměnili brankáře, když šel místo Růžičky do branky Filip Novotný.

„Klíčové byly naše individuální chyby. Dostali jsme se do vedení, pak jedna chyba, zbytečný faul a rázem to je 1:2. Pak dostaneme třetí gól, že to hodíme zpoza brány před ní, odrazí se to do brány a je to 1:3. Pak uděláme další faul, dostaneme čtvrtý gól a dá se říct, že je z naší strany po zápase, protože se na gól strašně nadřeme. Nedáváme puky před bránu, nechodíme tam, ty góly pak nemůžeme dávat, protože tomu nejdeme naproti,“ komentoval průběh zápase kouč Václav Pletka.

Benátky prohrály s Mostem i podruhé, soupeř využil všechny přesilovky

A pokračoval: „Dokážu se vžít do té situace, protože jsem v ní jako hráč sám byl, ale jenom jednoduché věci, práce v tréninku, dodržování taktiky nás posune dál. Uděláme chybu, dostaneme gól, pak se z toho nemůžeme vyhrabat. V Plzni to samé, nastoupíme do zápasu tak, jak jsme nastoupili, dostaneme dva góly a vůbec se z toho nezmátoříme, protože tam není ten drajv. Čtyři zápasy odehrajeme dobře, jedeme do Plzně, říkáme si, že budeme pokračovat furt takhle dál, pak přijde zápas, že dostaneme pětku. Tady to bylo 1:4. Nadechli jsme se gólem z přesilovky, ale pak už tam chybí síla.“

Cesta z krize je podle něj jediná: „Jenom práce při tréninku, dodržování těch věcí, které si řekneme, chtít to dělat a jít tomu naproti. To je asi celý.“

Zdroj: Jaroslav Bílek

Boleslav je sice poslední, v polovině soutěže ale ztrácí pouhé čtyři body na pozice v play-off. „Snažíme se myslet pozitivně. Třeba ten zápas na Kladně, tam jsme si dokázali, že jsme Kladno přehrávali, přehráváme i některé ostatní týmy. Myslím si, že to nění úplně tragické, ale prostě nevyhráváme. Můžeme si říkat, že to v některých zápasech není špatné, ale nesbíráme body. Bral bych radši, kdybychom občas nehráli třeba dobře, ale brali body,“ dodal ještě Ondřej Roman.

BK Mladá Boleslav – HC Olomouc 2:4

Branky a nahrávky: 14. O. Roman (Rohdin, Čech), 41. Skalický (Lantoši, Järvinen) - 15. Macuh (J. Káňa), 24. Macuh (Kusko, Navrátil), 26. Nahodil (Navrátil), 32. Kunc (Navrátil, Řezníček). Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Svoboda, Hynek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 2030.

Boleslav: J. Růžička (32. Novotný) – Gewiese, Pyrochta, Osburn, Čech, F. Pavlík, Jánošík, Bernad – Lantoši, Fořt, Skalický – Aaltonen, O. Roman, Rohdin – Krivošík, Järvinen, Suchý – Malínek, Závora, Dvořáček.

Olomouc: Sedláček – Řezníček, Ondrušek, Černý, Sirota, Švrček, Rašner, Ozols – Bambula, J. Knotek, Kusko – Navrátil, Nahodil, Klimek – P. Musil, Macuh, J. Káňa – Anděl, Menšík, Kunc.