Bruslařský klub oznámil další posílení sestavy. Po roce v Brně se do Bolky stěhuje zámořský útočník Steve Moses.

Steve Moses přichází do Mladé Boleslavi z Brna | Foto: Jan Pavlíček

Hokejisté Mladé Boleslavi hlásí další zvučnou posilu. Z týmu brněnské Komety přichází do týmu Bruslařů ofenzivní síla v podobě Steva Mosese.

Steve Moses s sebou do Mladé Boleslavi přináší očekávání. „Měl by výraznou měrou nahradit góly Róberta Lantošiho,“ říká sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc. „Za Kometu v uplynulé sezoně nastřílel 23 gólů, což naznačuje, že se na českou soutěž dobře etabloval. Věříme, že podobné výkony bude předvádět i u nás,“ dodává.

Vloni přišel do české extraligy, po roce v ní mění působiště. „Bylo to velmi složité a dlouhé rozhodování. V Brně jsem si udělal hodně přátel, takže nebylo lehké je opustit. Také jsem měl dobrý vztah s trenérem, respektuji ho a obecně bych chtěl všem v organizaci poděkovat, sezonu s nimi jsem si užil. Těch faktorů, které to ovlivnily, ale bylo víc. Především jsem cítil, že bych mohl v týmu zastávat ještě větší roli než doposud. Góly jsem dával a věřil jsem, že bych mohl hrát ještě o něco lépe. Chci ze sebe dostat maximum, tak by to měl mít každý cizinec. My cizinci musíme chtít být lepší než domácí, protože jedině tak si skutečně zasloužíme tu hrát. Přijít sem do Boleslavi je pro mě velká výzva a já se na ní moc těším,“ říká čtyřiatřicetiletý hráč, jenž s hokejem začínal s hokejem v Bostonu. Prošel řadou mládežnických soutěží a před svým odchodem do Evropy má na svém kontě i několik zápasů v AHL. První jeho zahraniční štací byl finský Jokerit Helsinky, se kterým stihl odehrát domácí soutěž a poté po přesunu i mezinárodní KHL.

Teď ho čeká volno ve Státech a poté individuální trénink: „První měsíc tam budu trénovat spíše lehce a pak do toho s mým fitness koučem pořádně šlápneme na ledě. Léto je vždy náročné a obtížné, ale já si ten proces zlepšování sebe samého užívám. To je velmi důležité pro každého hráče, ale speciálně pro mě, když už jsem o něco málo starší a stále působím na té nejvyšší úrovni.“

Nejpozději v srpnu se pak připojí k Bruslařům: „Už jsme si určili nějaké termíny, ten nejpozdější je začátek srpna. Samozřejmě ale budeme v kontaktu a v průběhu přípravy rozhodneme, který z nich dává největší smysl. Takhle to během mé kariéry probíhá už po několik let. V zámoří mám fitness kouče, který dobře zná mě i mé tělo, a pro mě je to ten vůbec nejlepší způsob, jak se na sezonu připravit. Navíc díky tomu získám i nějaký ten čas k tomu, abych se viděl se svou rodinou, prarodiči i známými. Stejně jako vždy se ale už těším na začátek nové sezony.“