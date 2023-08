Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli přípravné utkání s Libercem na vlastním ledě 0:2.

Přípravné utkání: BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec | Foto: Jan Pavlíček

Další přípravný zápas za sebou mají hokejisté BK Mladá Boleslav. V něm přivítali hokejisty z Liberce, kterým podruhé v letní přípravě podlehli. A na domácím ledě to bylo po výsledku 0:2 dokonce bez vstřeleného gólu.

"Pořád se sehráváme. Věřím, že ty góly přijdou," říká trenér Jiří Kalous. „Efektivita nás trošku trápí, malinko se ztrácíme i v herním systému, ale ještě máme dost času na to, abychom byli připravení," dodává útočník Róbert Lantoši.

Bruslařům se vstup do odvetného derby příliš nepodařil, neboť hned čtyři minuty po začátku se vedení ujal soupeř ze severu. Úvodní rozkoukávání skončilo po akci Faška-Rudáše, který se s pukem rozjel z vlastní třetiny a během svého sóla se zbavil hned dvojice napadajících borců v šedo-zelené, aby nakonec přihrál na pravý kruh, odkud Tomáš Filippi přesně zakončil. Poté se domácí vzchopili, k čemuž jim pomohla také přesilovka. Středočeši počali soupeře mačkat v jeho pásmu, a přestože obrana hostů byla v několika případech už hodně zatavená, neinkasovala. Brankář Král neměl příliš práce, mladoboleslavské střely totiž povětšinou létaly jen vedle. Na druhé straně to byl přesný opak, po vhazování v útočném pásmu z modré čáry trefil prostor mezi třemi tyčemi Slovák Rayen Petrovický, a tak šli Tygři do kabin s dvougólovým vedením, které si pak hosté udrželi až do úplného konce zápasu.

„Viděli jsme na obou stranách velké množství šancí, které zůstaly neproměněné. Na rozdíl od nás Liberec dvě proměnil, nám se nepovedlo využít žádnou. Pořád bylo vidět, že je to ještě neučesané a všechny útoky se postupně sehrávají. Jdeme zatím krok za krokem. V této sestavě to byl teprve druhý zápas, ale já věřím, že se to bude zlepšovat. Musíme mít přesnější mušku, to se dneska ukázalo,“ dodal kouč Kalous.

BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 0:2

Branky a nahrávky: 4. Filippi (Faško-Rudáš), 18. Petrovický (Bulíř, Flynn). Rozhodčí: Šindel, Hucl – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 2:2, navíc Osburn (MBL) 5+OK za nedovolený zásah do oblasti hlavy nebo krku + 5 min. za bitku, Šedivý (LIB) 5 min. za bitku. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 490.