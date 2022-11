Přerušit jednou ranou hned dvě dlouhá čekání se podařilo necelé tři minuty před první sirénou. Martin Beránek po 163 minutách hry ukončil střelecký půst Středočechů a srovnal. Jednadvacetiletý útočník chvíli poté, co neproměnil velkou příležitost do poloodkryté brány, přesnou trefou oslavil svůj první gól v sezoně, a tedy i za Boleslav.

A hosté se namlsali. Další sezonní gólová premiéra, tentokrát v podání Eberleho, znamenala brzy po návratu z kabin obrat. Domácí diváky následně potěšila a spoluhráče očividně nabudila vítězná boxerská vložka mstitele Vlacha s Jeřábkem. V následné přesilovce ještě Åberg orazil tyčku. To na opačné straně Adam Najman mířil hned při první početní výhodě Severočechů zcela precizně a krátce za polovinou zápasu srovnal. Bruslaři se nepoučili a v oslabení odehráli v rychlém sledu další čtyři minuty. Novotnému bylo horko především, když puk dvakrát poskakoval těsně před čárou. Hosté ustáli i další závary, ovšem třetinu končili v útlumu.

V závěrečné periodě Boleslav zradila vlastní přesilovka. Jan Šír ztrestal v oslabení po sólo úniku chybnou rozehrávku a svou rovněž první trefou v ročníku dokonal druhý obrat zápasu. S navýšením náskoku po 77 vteřinách přispěchal bývalý bruslař Flynn. Åberg si na druhé straně jen zopakoval ránu do tyče. Když se pak Vlach nenechal tentokrát Štichem pobídnout do další bitky, přišlo dvojnásobné oslabení a pátý hřebík do boleslavské rakve. V závěru ještě zpečeti svůj první hattrick v kariéře Adam Najman.

Trenéři po zápase:

Patrik Augusta: „Do zápasu jsme šli s tím, že jdeme válčit. Po té sérii proher nám nezbývalo nic jiného. Z kluků jsem cítil velkou bojovnost, v půlce utkání to sice nešlo naším směrem, ale klobouk dolů před Jardou Vlachem, který šel do bitky a hodně nás nabudil. Jak na hráčích, tak i na divácích bylo vidět, že tohle bude ten zápas, který si nenecháme utéct. Není však konec, musíme pracovat dál, liga je strašně vyrovnaná a v neděli nás čeká další těžký duel.“

Ladislav Čihák: „V prvních dvou třetinách to podle mě bylo vyrovnané, hra se přelévala ze strany na stranu, rozhodně jsme nepředvedli špatný výkon. Do té třetí jsme vstoupili výborně, jenže pak jsme soupeři dvěma fatálními chybami darovali dva góly, což se prostě nesmí stávat, zejména v takovém zápase. Liberec poté využil naší nedisciplinovanosti a přidal další branky, rozhodující ale byla ta v naší vlastní přesilovce.“

Bílí Tygři Liberec - BK Ml. Boleslav 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 2. A. Najman (Vlach, Frolík), 32. A. Najman (Melancon, Birner), 44. Šír, 45. Flynn (Ordoš), 57. Balinskis (Filippi), 59. A. Najman (Melancon, Birner) – 18. M. Beránek (P. Kousal, Závora), 24. Eberle (Lunter). Rozhodčí: Šír, Úlehla – Komárek, Zíka. Vyloučení: 5:6, navíc Vlach (BTL) a Jeřábek (MBL) oba 5 min. za bitku, Štich (MBL) osobní trest do konce utkání za nesportovní chování. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5101. Střely na branku: 29:30.

Liberec: Kváča (Neužil) - Balinskis, Štibingr, Rosandić, Melancon, Derner, J. Dvořák, Kolmann –Birner, Filippi, Faško-Rudáš – Vlach, A. Najman, Frolík – Ordoš, Jelínek, Flynn - Dlouhý, Šír, Rychlovský.

Boleslav: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Stříteský, Štich, Lintuniemi, Hanousek – Åberg, J. Stránský, Šťastný – M. Beránek, Závora, P. Kousal - Šmerha, Kotala, Kantner – Lunter, Bičevskis, Eberle.