Boleslavská juniorka se srovnala se smutkem z nepostupu do finále a vybojovala bronzové medaile.

Bronzový tým extraligy juniorů - BK Mladá Boleslav | Foto: Jan Pavlíček

Junioři se v odvetném utkání proti Jihlavě hned dvakrát dostali do vedení, které však Dukla dokázala umazat. Poslední vyrovnání hosté zvládli v 55. minutě, ale Bruslaři se nedali a při přesilovce tři minuty před koncem rozhodl Štěpán Vimmer, na jehož dorážku byl gólman Maláč krátký. Juniorka tak společně s přítomnými fanoušky oslavila zisk bronzových medailí, pro které si dokráčela parádními výkony v průběhu celé sezóny, kdy se držela na špici tabulky.

"Jsme samozřejmě moc rádi za to, že jsme zvládli obsadit třetí místo. Jak už jsem ale řekl, lepší by bylo, kdyby se o třetí místo nehrálo. Máme tu dlouhodobou část, která má 52 kol. Bylo by fér, kdyby to skončilo vypadnutím z play-off, protože i namotivovat kluky potom, co jsou smutní z nepostupu do finále, je nesmírně těžké," řekl po zápase kouč juniorů Václav Pletka. A pokračoval: Gratuluji všem klukům a všem třem gólmanům. Marek Stuchlík play-off odchytal parádně, oba další kluci to měli velmi těžké, protože takřka měsíc nechytali. David Hora v Jihlavě podal fantastický výkon a Daniel Forst nás dnes také citelně držel a také se zasloužil o zisk bronzových medailí. Ještě jednou musím všem poděkovat, protože kluci celou sezónu makali a posouvali se dál. Ikdyž jsme tam sem tam měli nějaké ty spory, tak plnili to, co měli. I tohle nás dostalo tam, kde dnes jsme."

BK Mladá Boleslav - Dukla Jihlava 3:2

Branky a nahrávky: 24. Lisler (Křepelka), 45. Polák (Hruška, Sypecký), 57. Vimmer (Křepelka, Polák) – 36. Kravec (Klapica, Vandas), 55. Broš (Straka, Chvátal). Rozhodčí: Zavřel, Veselý – Gregar, Thuma. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 345.

Boleslav: Forst (Stuchlík) – Křepelka, Vlasák, Sypecký, Moravec, Rajgl – Král, Hruška, Polák, Vyroubal, Vimmer, Malínek, Gardoň, Lisler, Půček, Vítek, Zvagulis, Hrouda.

