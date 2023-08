Hokejisté Mladé Boleslavi sice zápas v Karlových Varech v jeho závěru vyrovnali, pak ale prohráli v prodloužení.

Ilustrační foto | Foto: Jan Pavlíček

Další zápas, ve kterém boleslavští hokejisté střelecky zklamali. Jediná vstřelená branka na ledě Karlových Varů sice znamenala po šedesáti minutách hry vyrovnaný výsledek, zápas ale hosté z Mladé Boleslavi ztratili v následném prodloužení.

Utkání začalo velmi opatrně z obou stran. Postupem času začala však plně nabitá Mladá Boleslav přebírat iniciativu a hrálo se převážně v pásmu Energie. Bruslaři si ale nedokázali vypracovat vyloženě gólové šance, energetici utvořili v předbrankovém prostoru účinný blok. Tři a půl minuty před sirénou přihrál David Varvařovský zpoza kruhů Jaromíru Kverkovi, který ještě našel na druhé straně nahlídaného Martina Osmíka, jenž zametl touš do odkryté sítě. To Karlovarské nakoplo a bylo vidět ještě mnoho šancí, ani jedna však nebyla využita.

Nejhorší Grand slam sezony. Lehečka vypadl hned v prvním kole

V druhé části to bylo podobné. Nejednalo se o nejatraktivnější hokej, oba týmy měly problém prosadit se do útočné třetiny. Herně měla navrch opět Mladá Boleslav. A nepomohla ani přesilovka na přelomu poloviny zápasu, proti pokusu Juhamattiho Aaltonena se Vladislav Habal bleskově přesunul. Na druhé straně se vzápětí musel činit i Jan Růžička proti úniku Davida Kofroně. Ke konci se k odraženému puku dostal Matti Järvinen, ale proti němu se domácí brankář roztáhl po brankové čáře a podržel Energii.

Třetí dvacetiminutovka se také nesla v podobném duchu. Domácí se nyní spíše soustředili na defensivu a Mladoboleslavští se nemohli k čemukoli dostat. Posledních deset minut utkání se hra vyrovnala a hrálo se spíše kolem středového kruhu. Útočné akce obou mužstev většinou končily na modré. Dvě minuty před koncem však Matti Järvinen poslal puk do slotu, kde jej úspěšně doklepl do sítě Róbert Lantoši, a utkání tak dospělo do prodloužení.

Prodloužení velmi ovlivnilo vyloučení Tomáše Fořta. V přesilovce energetici ukázali ukázkovou souhru, na konci které o výherci zápasu rozhodl Ondřej Procházka.

Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 2:1 pp

Branky a nahrávky: 17. Osmík (Kverka, Varvařovský), 63. Procházka (Přikryl, Huttula) – 58. Lantoši (Järvinen). Rozhodčí: Kostourek, Zubzanda – Gerát, Frodl. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Vary: Habal – Mikyska, Tureček, Huttula, Klejna, Krajčík, Dorot, Anton – Koffer, Přikryl, Procházka – Kofroň, Kružík, Bernovský – Osmík, Kverka, Tomeček – Šlechta, Váňa, Varvařovský.

Boleslav: Růžička – Pyrochta, Pláněk, Jánošík, Osburn, Bernad, Štibingr, Jeřábek – Lantoši, Järvinen, Aaltonen – Söderlund, Roman, Malínek – Šmerha, Fořt, Suchý – Dvořáček, Malát, Stránský.

