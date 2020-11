Tlak po pátečním debaklu na Vítkovických nebyl vůbec znát. Hned po půlminutě zůstal u tyčky zapomenutý Dominik Lakatoš a nahrávku Štencela z pravého kruhu bezpečně uklidil do sítě.

Ostravané šli do nedělního duelu jako vůbec nejhorší tým extraligy ve využívání přesilovek. Právě v početní výhodě ale přidali do Krošeljovy brány druhý gól. Obránce Adam Polášek propálil od modré čáry vše, co mu stálo v cestě, a zaznamenal teprve druhý přesilovkový gól Vítkovic v sezoně.

„Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu. První třetina byla z naší strany velmi dobrá, měli jsme tam spoustu šancí. Soupeře jsme přehrávali, zaplaťpánbůh, že jsme dali nějaké góly konečně z přesilovky. Vedli jsme 2:0, takže dobře rozehraný zápas,“ pochvaloval si povedenou úvodní dvacetiminutovku kouč Vítkovic Darek Stránský.

Domácí tým působil asi i vlivem brzy obdržené branky nervózně a v první třetině se ke kloudné ofenzivě vůbec nedostal.

A hned zkraje druhé části přišel další bleskový úder Slezanů. Od návratu z kabin uběhlo pouze sedmnáct sekund, když Štencel vybojoval u útočné modré puk pro Jana Schleisse, který se natlačil před brankoviště a zblízka prostřelil Krošelje.

„První půlku zápasu jsme hráli úplně katastrofálně. Absolutně bez pohybu, bez zápalu do hry. Vítkovice byly jednoznačně lepší a zaslouženě šly do toho vedení,“ uvedl domácí kouč Radim Rulík.

Slovinský brankář po třetím inkasovaném gólu přepustil místo Růžičkovi. A výměna brankářů jako by domácímu týmu prospěla.

V polovině druhé části si mezi kruhy sjel mladý zadák Klikorka, ale po pasu Ciencialy střílel jen do gólmana Svobody. Vítkovický brankář pak se svými parťáky ustál i sedmdesát sekund trvající oslabení ve třech proti pěti domácím.

Přesto nakonec inkasoval. Pět a půl minuty před druhou pauzou se puku u modré čáry zmocnil Oscar Flynn, nabruslil si na levý kruh, švihem prostřelil Svobodu a zapsal gól ve třetím zápase v řadě.

Těsně před sirénou byl ve skvělé pozici Flynnův parťák Najman, ale nadvakrát z brankoviště nepřekonal hostujícího gólmana.

Druhý domácí gól se urodil až v úvodu třetí třetiny. Po akci Zohorny využil Lunter rozhozené ostravské obrany a zadovkou vybídl ke skórování do poloprázdné branky Davida Šťastného. Nejlepší střelec Bruslařů pohodlně přidal svůj osmý letošní zásah.

„Od půlky zápasu se to začalo trochu srovnávat, třetí třetinu si myslím, že jsme byli my lepší, ale Vítkovice si to už ubránily. Tentokrát to byl z naší strany nepovedený výkon. Nevím, co to zapříčinilo, že jsme tu první třetinu absolutně nezvládli,“ zakončil své hodnocení Radim Rulík.

Další góly už totiž jeho svěřenci nepřidali. Ke srovnání jim nepomohla ani přesilovka, ani hra v šesti bez brankáře v samotném závěru. Naopak právě při power play Boleslavi se puku po zablokované ráně Ševce zmocnil Dominik Lakatoš a téměř přes celé kluziště trefil branku, čímž zpečetil konečný výsledek 4:2 pro Vítkovice.

„V závěru jsme vydřené body udrželi a složili jsme takový reparát za to naše poslední domácí nepovedené utkání. Bereme to tak, že jsme nějakým způsobem poslali omluvenku našim fanouškům a partnerům za tu blamáž, takže jsme velmi rádi,“ oddychl si po vypjaté koncovce zápasu hostující trenér Stránský.

Ostravský tým tak ukončil dlouhou sérii nezdarů proti Boleslavi a poprvé od listopadu 2018 Středočechy porazil. Bruslaři naopak padli potřetí za sebou na vlastním ledě a počtvrté z posledních pěti zápasů. Sérii nezdarů můžou ukončit hned v úterý, kdy opět doma hostí Karlovy Vary.

BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 35. Flynn, 41. Šťastný (Lunter) – 1. Lakatoš (Štencel), 15. Polášek, 21. Schleiss (Štencel), 60. Lakatoš (Štencel). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: Krošelj (21. J. Růžička) – Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, Cienciala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.

HC Vítkovice Ridera: Mi. Svoboda – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss, Hruška, Lakatoš – L. Krenželok, Marosz, Mallet – Dej, J. Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, T. Kubalík.