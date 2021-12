„Vítkovice to ve třetí třetině už otevřely a my jsme k tomu přidali pár blbých rozhodnutí a chytly se. Nakonec to nebyla výhra takovým velkým rozdílem,“ hlásil po zápase domácí útočník Tomáš Fořt, který si v zápase připsal jednu přesilovkou branku. A dodal: „Poslední dobou mi to tam moc nepadalo a jsem rád, že to tam dneska padlo a že máme tři body. Věděli jsme, že v tabulce je to našlapané a každý zápas je teď důležitý.“

Mladá fanynka Bruslařů svůj boj o život prohrála

Bruslaři měli skvělý vstup do zápasu a první dvacetiminutovku jasně ovládli herně i výsledkově, když vedli 3:0.

Skóre otevřela po pěti minutách hry čtvrtá boleslavská formace, když se po přihrávce Eberleho zorientoval na brankovišti lépe než obránce Polák Maris Bičevskis. Druhý gól přidali domácí při signalizované výhodě se šesti bruslaři na ledě – Bernad předal na modré puk Pláňkovi a ten propálil vše, co mu stálo v cestě. I další gól padl při nestandardním počtu hráčů na ledě. Tentokrát se v klasické přesilovce trefil povedenou střelou o tyčku Tomáš Fořt.

Jestli někdo z hrstky hostujících fanoušků čekal ve druhé části hry změnu, musel být zklamán. Jedinou změnou byla výměna v hostujícím brankovišti, kdy Stezku nahradil Dolejš. I nadále byla lepším celkem Boleslav a přidala i další góly. Po polovině zápasu zvýšil na 4:0 David Šťastný, který s pukem objel celé útočné pásmo a z dorážky si připsal pátý gól sezony. O chvíli později to bylo už 5:0, když druhou přesilovku v zápase využil Matyáš Kantner.

„Já bohužel mohu hodnotit jenom třetí třetinu, kde jsme hráli nějaký obraz hry, který bychom chtěli. Ale už to asi bylo ovlivněné podvědomím Boleslavi, která za stavu 5:0 v hlavách možná trošku polevila. První dvě třetiny jsme tady ale absolutně nebyli a nezasloužili jsme si ani bod,“ zhodnotil zápas kouč poraženého celku Miloš Holaň.

Jeho protějšek z domácí střídačky Radim Rulík pak doplnil: „„První dvě třetiny nám vyšly výborně, měli jsme dobrý pohyb a byli jsme produktivní. Třetí třetinu jsme polevili a pustili jsme soupeře do hry, což nás trošku mrzí. Ustoupili jsme ze hry, kterou jsme hráli prvních čtyřicet minut. Měli jsme ale velký náskok a už jsme to uhráli. Potřebovali jsme dnes zvítězit, a to se nám podařilo.“

BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera 5:2

Branky a nahrávky: 5. Bičevskis (Eberle), 12. Pláněk (Bernad), 19. Fořt (Raška, Pýcha), 32. Šťastný, 36. Kantner (P. Kousal, Ševc) – 43. Marosz, 46. Kalus (Flick, Plášil). Rozhodčí: Úlehla, Pražák – Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 960.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, Šidlík – Šťastný, Fořt, T. Pospíšil – P. Kousal, O. Najman, Kantner – Claireaux, Raška, Kelemen - J. Stránský, Bičevskis, Eberle.

Vítkovice: Stezka (21. Dolejš) – R. Polák, Solovyev, Plášil, Galvins, Kovář, Koch, Gewiese – Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok – Bukarts, Marosz, Dej – Fridrich, Flick, Kalus – Krejsa, Chlán, Bernovský.